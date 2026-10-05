हाई कोर्ट के CBI जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी पंजाब सरकार, कैश फॉर ट्रांसफर के आरोपों से गरमाई सियासत

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में अधिकारियों के तबादलों और तैनाती से लेकर टेंडर, लाइसेंस व अन्य सरकारी मंजूरियां दिलाने के नाम पर कथित लेन-देन के आरोपों ने सियासी माहौल गरमा दिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने के फैसले के बाद अब पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने स्पष्ट किया कि सरकार हाई कोर्ट के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती देगी। सरकार का यह फैसला हाई कोर्ट की खंडपीठ द्वारा सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज कर तत्काल जांच शुरू करने के निर्देश दिए जाने के कुछ घंटे बाद आया। हाई कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच में निष्पक्षता और पारदर्शिता की जरूरत बताई है।

ध्यान रहे की मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने शनिवार सुबह खुले न्यायालय में फैसला सुनाया। अदालत ने सीबीआई को मामले में प्राथमिकी दर्ज कर तुरंत जांच आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही जांच की प्रगति और उसके परिणाम से संबंधित रिपोर्ट दो महीने के भीतर अदालत में पेश करने को कहा है।

याचिका में भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस अधिकारियों के तबादलों व तैनाती को प्रभावित करने के आरोप भी लगाए गए हैं। इसके अलावा निर्माण कारोबार से जुड़े लोगों, भूमि विकासकर्ताओं और अन्य कारोबारियों को टेंडर, अनुमति और लाइसेंस दिलाने के बदले कथित अवैध भुगतान लिए जाने का आरोप लगाया गया है।