मान सरकार का कर्मचारियों पर फोकस, 1467 नर्सिंग कर्मियों के सेवा नियम बदले; PITS कर्मचारियों को मिली राहत

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में विधानसभा चुनाव को अभी समय है, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों में कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को खास तवज्जो दी गई है। सरकार ने एक तरफ करीब 1400 स्टाफ नर्सों के लिए लंबे समय से लंबित नियमों को मंजूरी दी है, वहीं पंजाब इंस्टीट्यूट आफ टूरिज्म एंड ट्रैवल स्टडीज (पीआईटीएस) में काम कर रहे बचे हुए नॉन-टीचिंग कर्मचारियों को भी संस्थान में लेने का फैसला किया है।

पीआईटीएस के कर्मचारियों को भी समायोजन कैबिनेट ने पीआईटीएस में कार्यरत नॉन-टीचिंग कर्मचारियों से जुड़ा भी महत्वपूर्ण फैसला लिया है। रिकॉर्डिंग के अनुसार, पहले कुछ कर्मचारियों को संबंधित सोसायटी में समायोजित किया जा चुका था। वहीं कुछ कर्मचारी पीआईटीएस में ठेके के आधार पर काम कर रहे थे। अब जो कर्मचारी समायोजन से बचे हुए हैं, उन्हें भी पीआईटीएस में लेने का फैसला किया गया है। सरकार के इस फैसले से इन कर्मचारियों को संस्थान में जगह मिल सकेगी।

मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय में नए पद कैबिनेट ने पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय में नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। चुनाव से संबंधित कामकाज में मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। नए पदों के सृजन से कार्यालय की व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।