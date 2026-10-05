अमृतसर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन दिनेश बस्सी गिरफ्तार, भड़के पार्टी वर्कर; थाने का किया घेराव

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर में 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े एक चर्चित मामले में पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन दिनेश बस्सी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधिकारियों की टीम थाने के अंदर बंद कमरे में उनसे पूछताछ कर रही है। उन्हें हिरासत में लिए जाने की जानकारी मिलने के बाद थाने के बाहर भारी संख्या में कांग्रेसी पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस ने इस मामले में पहले दिनेश बस्सी के बेटे और एक करीबी साथी के खिलाफ पहले ही पचास लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज कर रखा था। इसी धोखाधड़ी की कड़ी को जोड़ते हुए पुलिस की जांच टीम ने अब पूर्व अध्यक्ष को भी अपनी जांच के घेरे में ले लिया है और उन्हें थाने लाकर पूछताछ शुरू कर दी है।