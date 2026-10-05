पंजाब कांग्रेस के नए बॉस की 'दिल्ली दौड़', पद संभालने से पहले दिग्गजों का आशीर्वाद जुटा रहे परगट सिंह

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के नए प्रधान परगट सिंह ने प्रदेश में अपनी नई पारी शुरू करने से पहले दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का सिलसिला तेज कर दिया है। सोमवार को उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन लिया। परगट सिंह ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस संगठन को और मजबूत करने तथा पंजाब के अधिकारों और लोगों के हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे।

प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद परगट सिंह पिछले दो-तीन दिनों से लगातार दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क साध रहे हैं। इससे पहले वह कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पंजाब के नए प्रभारी सचिन पायलट समेत कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर से भी मुलाकात कर आशीर्वाद लिया था।