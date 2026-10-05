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Punjab Mandi Rates: सोने के दाम फिर फिसले, चांदी में दिखा उछाल; पंजाब मंडियों में अनाज व दालों के ताजा भाव जारी

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Mon, 05 Oct 2026 06:12 PM (IST)

पंजाब की मंडियों में अनाज-दालों के भाव स्थिर रहे। वहीं सराफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट और चांदी में हल्का उछाल दर्ज किया गया।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. सोने के दामों में गिरावट दर्ज, चांदी की कीमतों में उछाल।

  2. पंजाब की दिसावरी मंडियों में मिला-जुला रुख रहा।

  3. अनाज, दालों और अन्य जिंसों के ताजा भाव जारी।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों और सराफा बाजार में आज मिला-जुला रुख देखने को मिला। अनाज और दाल मंडियों में विभिन्न जिंसों की आवक और मांग के अनुसार कीमतों में स्थिरता और हल्की हलचल बनी रही। खन्ना, लुधियाना, अमृतसर और जालंधर की मंडियों में गेहूं, बासमती चावल, दालों और किराना सामान के भाव अपने सामान्य स्तर पर बने हुए हैं, जबकि बटिंडा मंडी में नरमा-कपास और बिनौला की आवक से बाजार में रौनक देखी गई।

दूसरी ओर, सराफा बाजार में हलचल तेज रही। आभूषण और कीमती धातुओं के बाजार में आज एक बार फिर सोने के दामों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे खरीदारों को राहत मिली है। 24 कैरेट और 22 कैरेट आभूषण सोने के रेट में मंदी का रुख रहा। इसके विपरीत, चांदी की कीमतों में हल्का उछाल देखने को मिला।

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पंजाब सराफा बाजार (05/10/2026)

विवरण इकाई / नग भाव (₹ में)
सोना 24 कैरेट प्रति दस ग्राम 1,49,400
सोना स्टैंडर्ड प्रति दस ग्राम 1,52,500
आभूषण (22 कैरेट) प्रति दस ग्राम 1,42,300
गिन्नी प्रति नग 1,15,500
चांदी तेजाबी प्रति किग्रा / मानक 2,32,000
चांदी सिक्का प्रति सैकड़ा / मानक 2,75,000
पंजाब की दिसावरी मंडियों के भाव की सूची:

 

1. खन्ना 

वर्ग जिंस / वस्तु इकाई भाव (₹)
अनाज व उत्पाद गेहूँ प्रति क्विंटल
2920 – 2930
  आटा 50 किग्रा
1625 – 1635
  मैदा प्रति क्विंटल
1725 – 1735
  सूजी 50 किग्रा
1735 – 1750
  चोकर 45 किग्रा
1225
  चोकर 30 किग्रा
810
  मक्की (बिहार) प्रति क्विंटल
2650 – 2700
तेल व खल राईसब्रान (खाद्य) प्रति पॉइंट
220
  राईसब्रान (अखाद्य) प्रति पॉइंट
218
  खल सरसों प्रति क्विंटल
3600
  DOC राईसब्रान (सफेद बैच) प्रति क्विंटल
1950
  DOC राईसब्रान  प्रति क्विंटल
1950
  सरसों प्रति टन
29000
  सूरजमुखी प्रति टन
28500
 

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2. लुधियाना 

वर्ग जिंस / वस्तु इकाई भाव (₹)
दाल व दलहन राजमां चित्रा प्रति क्विंटल
10500 – 13000
  अरहर दाल प्रति क्विंटल
13100 – 14200
  उड़द साबुत प्रति क्विंटल
11500 – 13200
  उड़द धोया प्रति क्विंटल
12000 – 13500
  उड़द छिलका प्रति क्विंटल
11500 – 13000
  दाल मसूर प्रति क्विंटल
7800 – 11500
  चना दाल प्रति क्विंटल
8600 – 9000
  काबली चना प्रति क्विंटल
8200 – 13000
  मूंग साबुत प्रति क्विंटल
9000 – 10500
  मूंग धोया प्रति क्विंटल
9500 – 12000
  एग्रो प्योर बेसन 35 किग्रा
3400
चावल DB सेला प्रति क्विंटल
9500 – 9600
  शरबती स्टीम प्रति क्विंटल
7400 – 7500
  चावल 1121 सेला प्रति क्विंटल
10200 – 10400
तेल व खल बिनौला तेल प्रति क्विंटल
15500
  चावल तेल प्रति क्विंटल
13500
  सरसों तेल प्रति क्विंटल
17500 – 17600
  खल सरसों प्रति क्विंटल
3600 – 3650
  खल बिनौला प्रति क्विंटल
4200 – 4300
  DOC मूंगफली प्रति क्विंटल
36500
किराना जीरा प्रति क्विंटल
23200 – 26600
  धनिया प्रति क्विंटल
16700 – 19500
  हल्दी प्रति क्विंटल
19800 – 23500
  केसर (कश्मीरी) प्रति ग्राम
275 – 280

3. अमृतसर 

वर्ग जिंस / वस्तु इकाई भाव (₹)
धान व चावल बासमती (1121 नं.) स्टीम प्रति क्विंटल
11000 – 11200
  बासमती (1121 नं.) सेला प्रति क्विंटल
9900 – 10000
  शरबती सेला प्रति क्विंटल
6600 – 6700
  शरबती स्टीम प्रति क्विंटल
7400 – 7500
  चावल (1509) नया सेला प्रति क्विंटल
8000 – 8100
  धान शरबती प्रति क्विंटल
3300 – 3400
  बासमती 1121 धान प्रति क्विंटल
5600 – 5700
  धान (1509) नया प्रति क्विंटल
4000 – 4100
  PR-11 चावल प्रति क्विंटल
5800 – 5900
अन्य देशी चना प्रति क्विंटल
8200 – 8300
  चना दाल प्रति क्विंटल
8600 – 8800
  गुड़ देशी पंजाब प्रति क्विंटल
5750 – 5800
  शक्कर देशी प्रति क्विंटल
5700 – 5750
  बूरा खांड प्रति क्विंटल
5650 – 5700

4. जालंधर 

वर्ग जिंस / वस्तु इकाई भाव (₹)
अनाज व दालें गेहूँ दड़ा प्रति क्विंटल
2885 – 2895
  चावल परमल कच्चा प्रति क्विंटल
4100 – 4200
  चावल परमल सेला प्रति क्विंटल
3900 – 4000
  मक्की (बिहार) प्रति क्विंटल
2650 – 2675
  मक्की (यू.पी.) प्रति क्विंटल
2540 – 2550
  उड़द छिलका प्रति क्विंटल
11800 – 13200
  चना देशी छना प्रति क्विंटल
8500 – 8700
  दाल चना प्रति क्विंटल
8700 – 9100
  काबली चना प्रति क्विंटल
8900 – 12900
  राजमां चित्रा पुणे प्रति क्विंटल
10300 – 12300
  राजमां चित्रा चीन प्रति क्विंटल
12500 – 13200
  राजमां शर्मिली प्रति क्विंटल
8500 – 8600
किराना व मिर्च-मसाले जीरा प्रति क्विंटल
24900 – 27900
  धनिया प्रति क्विंटल
17300 – 21300
  लाल मिर्च गुंटूर (334 नं.) प्रति क्विंटल
17500 – 18500
  लाल मिर्च तेजा प्रति क्विंटल
26000 – 29800
  हल्दी इरोड गट्ठा प्रति क्विंटल
19600 – 19700
  हल्दी निजामाबाद प्रति क्विंटल
22500 – 25000
मेवा काजू (320 नं.) प्रति किलो
1000 – 1020
  काजू (210 नं.) प्रति किलो
1060 – 1090
  काजू (240 नं.) प्रति किलो
1030 – 1040
  काजू (180 नं.) प्रति किलो
1150 – 1160
  मखाना प्रति किलो
850 – 1350
  गोला प्रति क्विंटल
37000 – 46000

5. बठिंडा

वर्ग जिंस / वस्तु इकाई भाव (₹)
रुई व कपास जे-34 पंजाब प्रति मन
6400 – 6450
  हरियाणा प्रति मन
6350 – 6425
  राजस्थान प्रति मन
6400 – 6450
  बिनौला प्रति क्विंटल
4500 – 4600
  नरमा कपास (नई) प्रति क्विंटल
8400 – 8600
खल व चोकर बिनौला खल प्रति क्विंटल
3900 – 3950
  सरसों खल प्रति क्विंटल
3400 – 3450
  गेहूँ चोकर 29 किग्रा
650
  गेहूँ चोकर 50 किग्रा
1200
 

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