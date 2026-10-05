Punjab Mandi Rates: सोने के दाम फिर फिसले, चांदी में दिखा उछाल; पंजाब मंडियों में अनाज व दालों के ताजा भाव जारी

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों और सराफा बाजार में आज मिला-जुला रुख देखने को मिला। अनाज और दाल मंडियों में विभिन्न जिंसों की आवक और मांग के अनुसार कीमतों में स्थिरता और हल्की हलचल बनी रही। खन्ना, लुधियाना, अमृतसर और जालंधर की मंडियों में गेहूं, बासमती चावल, दालों और किराना सामान के भाव अपने सामान्य स्तर पर बने हुए हैं, जबकि बटिंडा मंडी में नरमा-कपास और बिनौला की आवक से बाजार में रौनक देखी गई।

दूसरी ओर, सराफा बाजार में हलचल तेज रही। आभूषण और कीमती धातुओं के बाजार में आज एक बार फिर सोने के दामों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे खरीदारों को राहत मिली है। 24 कैरेट और 22 कैरेट आभूषण सोने के रेट में मंदी का रुख रहा। इसके विपरीत, चांदी की कीमतों में हल्का उछाल देखने को मिला।