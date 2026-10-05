राहुल गांधी से मिले पंजाब कांग्रेस के नए 'कप्तान' परगट सिंह, 2027 के चुनाव और गुटबाजी खत्म की रणनीति हुई तैयार

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष परगट सिंह ने सोमवार को नई दिल्ली में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद राहुल गांधी के साथ उनकी यह मुलाकात पंजाब कांग्रेस की आगे की रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुलाकात के दौरान पंजाब में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देने को लेकर चर्चा हुई।

खास बात यह होगी कि पदभार ग्रहण समारोह में पंजाब कांग्रेस के लगभग सभी प्रमुख नेताओं को एक मंच पर लाने की तैयारी है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के भी कार्यक्रम में शामिल होने की पूरी उम्मीद है। राजा वड़िंग के बाद परगट सिंह को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपे जाने के बाद पार्टी के लिए यह कार्यक्रम केवल पदभार ग्रहण करने तक सीमित नहीं रहेगा।