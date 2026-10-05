रेल यात्री ध्यान दें! फगवाड़ा में FOB निर्माण के चलते शान-ए-पंजाब दो दिन लुधियाना से चलेगी; कई ट्रेनें प्रभावित

गगनदीप शर्मा, अमृतसर। फिरोजपुर मंडल के साहनेवाल-अमृतसर रेल सेक्शन पर स्थित फगवाड़ा रेलवे स्टेशन में दिव्यांग यात्रियों की सुविधा के लिए फुट ओवरब्रिज (एफओबी) का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसका सीधा असर अमृतसर-नई दिल्ली के बीच चलती लंबी दूरी की ट्रेनों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सोमवार को ट्रेन संख्या (12498/97) अमृतसर-नई दिल्ली शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस लुधियाना स्टेशन तक आई-गई।

इसके अतिरिक्त (22429) दिल्ली-पठानकोट, (11057) छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-अमृतसर और (14623) वाराणसी-छेहरटा सीर गोवर्धन एक्सप्रेस को फिरोजपुर मंडल में 40-40 मिनट तक रेगुलेट किया गया। अगले दो दिन अर्थात् मंगलवार-बुधवार को भी (12498/97) अमृतसर-नई दिल्ली शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस लुधियाना स्टेशन से चलाई जाएगी जबकि (22429) दिल्ली-पठानकोट को फिरोजपुर मंडल में 40 मिनट रेगुलेट करके चलाया जाना है। मतलब, इन दो ट्रेनों के यात्रियों को इस परेशानी से अभी दो दिन और सामना करना पड़ेगा।

सुधा देवी, नई दिल्ली: शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस में नई दिल्ली तक सफर करना था। फोन पर मैसेज आ गया कि ट्रेन अमृतसर से रद कर दी गई है और अब लुधियाना से चलेगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब इसी ट्रेन से अपनी यात्रा शुरू करने के लिए वैक्लपिक साधन से लुधियाना तक पहुंचे या फिर टिकट रद करा दे।