राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के गठबंधन के बाद पंजाब विधानसभा चुनाव के समीकरण बदल गए हैं। अब तक मजबूत स्थिति मान रही कांग्रेस ने भी गठबंधन की संभावनाओं पर मंथन शुरू कर दिया है। हालांकि, मौजूदा हालात में उसके सामने विकल्प सीमित हैं।

अकाली दल-भाजपा गठबंधन के बाद पंजाब कांग्रेस प्रधान परगट सिंह ने कहा कि पार्टी इंडिया ब्लाक के सहयोगी दलों के साथ गठबंधन कर सकती है। इस पर अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगा। उनके मुताबिक, पंजाब में किसान और कर्मचारी वर्ग का बड़ा हिस्सा है, जो चुनाव में अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने सीपीआई और सीपीआईएम के साथ गठबंधन की संभावना भी जताई।

सीपीआई के वोट आधार के बारे में पूछे जाने पर परगट सिंह ने कहा कि कम से कम 30 से 32 सीटों पर उसका वोट शेयर है। विधानसभा की कई सीटों पर हार-जीत का अंतर 500 से 1000 वोट तक रह सकता है। कुछ क्षेत्रों में सीपीआई के 2500 से 3000 वोट भी नतीजों पर असर डाल सकते हैं। गठबंधन की संभावनाओं पर विचार के लिए गठित कमेटी काम कर रही है और अंतिम निर्णय हाईकमान करेगा।

नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि कांग्रेस आगामी चुनाव में उन्हीं दलों से गठबंधन कर सकती है, जिनकी विचारधारा पार्टी से मेल खाती हो। फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। कमेटी अपनी राय हाईकमान के सामने रखेगी, जिसके बाद गठबंधन पर निष्कर्ष निकलेगा। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरेगी। गठबंधन का फैसला हाईकमान करेगा।