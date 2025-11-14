मानसा: नगर के विकास ना होने के कारण पार्षदों ने नगर पंचायत दफ्तर को जड़ा ताला, दिया धरना

संवाद सहयोगी, मानसा। जोगा नगर पंचायत दफ्तर के अधिकारियों व नगर पंचायत में विकास कामों को लेकर पिछले लंबे समय से कलेश चलता आ रहा है जो सुलझाता नजर नहीं आ रहा। टेंडर लगने पर कई महीने बीतने के बाद नगर पंचायत दफ्तर द्वारा नगर के विकास पक्षीय काम ना करने और कार्यसाधक अफसर जोगा द्वारा टालमटोल अपनाने के रोष तहत समूह नगर पंचायत द्वारा प्रधान कामरेड गुरमीत सिंह जोगा की अगुवाई में नगर पंचायत के दफ्तर को ताला लगाकर सरकार व जिला प्रशासन खिलाफ नारेबाजी करके पक्का धरना लगा दिया है।

नगर पंचायत का कहना है कि जितनी देर विकास काम शुरू नहीं किए जाते, तब तक नगर पंचायत के दफ्तर को जड़ा ताला नहीं खोला जाएगा। पंचायत के इस रोष व दफ्तर को लगाए ताले के बाद नगर पंचायत का कोई अधिकारी व कर्मचारी उन्होंने दफ्तर नहीं घुसने दिया।

नगर पंचायत जोगा के अध्यक्ष कामरेड गुरमीत सिंह ने कहा कि करीब एक वर्ष से नगर पंचायत के जैसे कि सड़कों का काम, शमशान घाट आदि जरूरी विकास कामों का टैंडर लगने पर मुकम्मल कार्रवाई होने के बाद भी यह काम नहीं करवाए जा रहे और ना ही नगर पंचायत इसमें कोई दिलचस्पी ले रहा है।

यह मामला बार-बार नगर पंचायत के अधिकारियों के ध्यान में लाने के बाद भी इस मांग को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने यह शंका जताई कि पंचायत के पास जो विकास फंड व ग्रांट है, उसको मुलाजिमों की तनख्वाह व अन्य कामों के लिए बरते जाने की योजना है।

जिक्र योग्य है कि कुछ महीने पहले नगर पंचायत ने नगर में विकास न होने के रोष को लेकर रोष प्रदर्शन किया था, तब प्रशासन अधिकारियों ने कुछ ही दिनों में यह काम करवाने का वादा किया था लेकिन अब यह काम नहीं करवाए गए। अब उन्होंने थक कर नगर पंचायत के दफ्तर को ताला लगा दिया।

पंचायत दफ्तर के सामने दिया धरना तब तक नहीं उठाएंगे जब तक यह विकास काम किए नहीं जाते। नगर पंचायत ने कहा कि अगर जल्द काम शुरू न किए गए तो इस रोष को तीखा किया जाएगा और हर हाल में जोगा क्षेत्र के विकास काम करवाए जाएंगे। इस अवसर पर नगर पंचायत उपाध्यक्ष राजवंत कौर, पार्षद गुरमेल कौर, राजदीप कौर, पार्षद नरेंद्र पाल सिंह सुक्खा, मंदिर सिंह, गुरचरण सिंह, गुरजंट सिंह माटा, जत्थेदार मलकीत सिंह, बिक्कर सिंह व भजन सिंह आदि गणमान्य हाजिर थे।