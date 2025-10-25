नशे के लिए बच्चे को बेचने वाले माता-पिता गिरफ्तार, अन्य की गिरफ्तारी के लिए जुटी पुलिस
मानसा में बच्चों की खरीद-फरोख्त का मामला उजागर हुआ है। पुलिस ने बच्चों को बेचने वाले माता-पिता संदीप सिंह और गुरमन कौर, और खरीदने वाले संजू सिंह को गिरफ्तार किया है। खरीदने वाली महिला आरती फरार है। बाल भलाई काउंसिल ने बच्चों को नथाना के अनाथ आश्रम में भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, मानसा। बच्चों को खरीदने और बेचने वाले दोनों पक्ष के चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बच्चों को बेचने वाले पिता संदीप सिंह और माता गुरमन कौर के अलावा बच्चों को खरीदने वाले संजू सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बच्चे को खरीदने वाली महिला आरती पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। बाल भलाई काउंसिल ने बच्चों को कब्जे में लेकए नथाना के अनाथ आश्रम में भेजा दिया है।ॉ
नोट: खबर को अपडेट किया जा रहा है।
