नशे के लिए बच्चे को बेचने वाले माता-पिता गिरफ्तार, अन्य की गिरफ्तारी के लिए जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, मानसा। बच्चों को खरीदने और बेचने वाले दोनों पक्ष के चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बच्चों को बेचने वाले पिता संदीप सिंह और माता गुरमन कौर के अलावा बच्चों को खरीदने वाले संजू सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बच्चे को खरीदने वाली महिला आरती पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। बाल भलाई काउंसिल ने बच्चों को कब्जे में लेकए नथाना के अनाथ आश्रम में भेजा दिया है।ॉ