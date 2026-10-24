परविंदर झोटा हत्याकांड मामले में CBI ने मानसा के मेडिकल स्टोर पर की छापेमारी, ड्रग्स तस्करी के एंगल से जांच जारी

जागरण संवाददाता, मानसा। परविंदर झोटा हत्याकांड मामले में सीबीआई की ओर से शनिवार सुबह ही रेट की जा रही है। सीबीआई टीम की ओर से शहर के रामबाग रोड स्थित मानसा मेडिकल हाल पर सीबीआई की जांच करीब आधे घंटे से जारी है।

बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस हत्याकांड के बाद शहर के सील किए गए सभी मेडिकल स्टोर की सीबीआई की ओर से जांच की जाएगी। झोटा की हत्या के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर के रेलवे फाटक और बस स्टैंड क्षेत्र में चार मेडिकल स्टोर को सील करने के अलावा दो के लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं।