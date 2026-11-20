जागरण संवाददाता, बुढलाडा (मानसा)। मानसा शहर के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे बच्चों के सामने अचानक सांप निकल आया। सांप को देखते ही स्कूल में दहशत का माहौल बन गया। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शिक्षकों ने तुरंत स्कूल में छुट्टी कर दी और सभी बच्चों को सुरक्षित घर भेज दिया।

जानकारी के अनुसार, स्कूल परिसर में सांप निकलने के बाद उसे बाहर निकालने के लिए कुछ सपेरों से संपर्क किया गया। इसी दौरान सांप स्कूल की खिड़कियों की दरारों में जा छिपा, जिससे उसे बाहर निकालने में परेशानी आने लगी। सांप को बाहर निकालने के लिए कुछ लोगों ने खिड़कियों के पल्ले तोड़कर प्रयास भी किया।