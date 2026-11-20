जागरण संवाददाता, जालंधर। डेरा राधास्वामी ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों शुक्रवार सुबह पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह के निवास पर पहुंचे। बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों के आगमन की सूचना मिलते ही वहां संगत और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला।

इस मुलाकात को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है, क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और बड़े धार्मिक डेरों का प्रभाव पंजाब की राजनीति में हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है।