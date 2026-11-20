जागरण संवाददाता, अमृतसर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) का वार्षिक चुनावी इजलास शुक्रवार को तेजा सिंह समुद्री हाल में आयोजित हो चुका है।

तेजा सिंह समुद्री हाल में वार्षिक चुनावी इजलास के दौरान चयन हुआ। हरजिंदर सिंह धामी को फिर से प्रधान बनाया गया है।

एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी को दोबारा प्रधान बनाए जाने के आसार पहले से ही थे। चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल के खेमे में पूरा आत्मविश्वास नजर आया। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि नई टीम का चयन सर्वसम्मति से हुआ है।

मुख्य पदाधिकारियों और कार्यकारिणी अंतरिम सदस्यों की लिस्ट प्रधान: एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी

सीनियर उप-प्रधान (मीत प्रधान): सरदार रघुजीत सिंह विर्क

जूनियर उप-प्रधान (मीत प्रधान): सरदार गुरबख्श सिंह खालसा

जनरल सचिव (महासचिव): सरदार गुरप्रीत सिंह झब्बर कार्यकारिणी (अंतरिम) सदस्य क्रम सं. उपाधि पूरा नाम 1 सरदार मोहन सिंह बंगी 2 सरदार बावा सिंह गुमानपुरा 3 सरदार रणजीत सिंह काहलों 4 सरदार नवतेज सिंह काउणी 5 बीबी परमजीत कौर मूनक 6 सरदार रविंदर सिंह खालसा 7 सरदार दर्शन सिंह बराड़ मोठांवाली 8 सरदार चरण सिंह आलमगीर 9 सरदार गुरिंदरपाल सिंह गोरा 10 सरदार कुलदीप सिंह नस्सूपुर 11 बीबी नरिंदर कौर रणीया कौन हैं हरजिंदर सिंह धामी? साल 1956 में जन्मे एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी बीए और एलएलबी पास हैं। वह करीब चार दशक से वकालत के पेशे में सक्रिय रहे हैं। साल 1996 में वह पहली बार एसजीपीसी के सदस्य चुने गए थे। धामी इसके बाद लगातार संस्था के सदस्य रहे। उन्होंने धर्म प्रचार कमेटी के सदस्य और कार्यकारिणी सदस्य के रूप में भी सेवाएं दीं।