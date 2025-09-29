पंजाब में फिर सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ, पांच अक्टूबर के बाद भारी वर्षा के आसार

पंजाब के ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहा और तेज धूप खिली रही। लुधियाना में शाम को हल्की बारिश होने से गर्मी से थोड़ी राहत मिली। लुधियाना में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से अधिक था। मौसम विभाग के अनुसार चार अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है लेकिन पांच अक्टूबर के बाद पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव आ सकता है।

जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब में रविवार को मौसम साफ रहने से अधिकांश जिलों में तेज धूप खिली रही। लुधियाना में शाम चार बजे के बाद कुछ देर के लिए हल्की से मध्यम वर्षा हुई, जिससे कुछ घंटों के लिए गर्मी से राहत मिली।

अन्य जिलों में मौसम साफ रहने के कारण दिन का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। लुधियाना में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो सामान्य से चार डिग्री अधिक है। बठिंडा और अमृतसर में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि चंडीगढ़, पठानकोट, रूपनगर, मोहाली, फरीदकोट और फाजिल्का में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि सामान्य से तीन डिग्री अधिक है। पटियाला और फिरोजपुर में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।