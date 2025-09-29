Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब में फिर सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ, पांच अक्टूबर के बाद भारी वर्षा के आसार

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 07:53 AM (IST)

    पंजाब के ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहा और तेज धूप खिली रही। लुधियाना में शाम को हल्की बारिश होने से गर्मी से थोड़ी राहत मिली। लुधियाना में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से अधिक था। मौसम विभाग के अनुसार चार अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है लेकिन पांच अक्टूबर के बाद पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव आ सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पंजाब में उमस भरी गर्मी, पांच अक्टूबर के बाद वर्षा के आसार। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब में रविवार को मौसम साफ रहने से अधिकांश जिलों में तेज धूप खिली रही। लुधियाना में शाम चार बजे के बाद कुछ देर के लिए हल्की से मध्यम वर्षा हुई, जिससे कुछ घंटों के लिए गर्मी से राहत मिली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अन्य जिलों में मौसम साफ रहने के कारण दिन का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। लुधियाना में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो सामान्य से चार डिग्री अधिक है।

    बठिंडा और अमृतसर में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि चंडीगढ़, पठानकोट, रूपनगर, मोहाली, फरीदकोट और फाजिल्का में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि सामान्य से तीन डिग्री अधिक है। पटियाला और फिरोजपुर में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    मौसम विभाग के अनुसार, चार अक्टूबर तक पंजाब में मौसम साफ रहने की संभावना है, जबकि पांच अक्टूबर के बाद मौसम में बदलाव आ सकता है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कुछ जिलों में बादल छाए रहने व हल्की वर्षा हो सकती है।