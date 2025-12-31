लुधियाना में बजरी से भरा ट्रक झोपड़ी में सो रहे परिवार पर पलटा, दो बच्चों की मौत और तीन घायल

संवाद सहयोगी, जगराओं। सिधवां बेट रोड पर ट्रक यूनियन के पास बुधवार सुबह करीब सवा तीन बजे बजरी से भरा ट्रक धुंध के कारण अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झोपड़ी में सो रहे परिवार पर पलट गया। हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए।

मृतकों की पहचान पांच वर्षीय गोपाल और सात वर्षीय पिंकी निवासी गांव मलक जगराओं के रूप में हुई है, जबकि संदीप, मंदीप और पत्नी सकीना को बजरी के नीचे से सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन वह घायल हो गए। उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार सड़क किनारे खिलौना बेचता था। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार, सुधा सुख पुत्र गोपी राम निवासी गांव मलक जगराओं ट्रक यूनियन के पास झोपड़ी बनाकर बच्चों के खिलौने बेचता था। जब हादसा हुआ तो पूरा परिवार सो रहा था। पूरा परिवार बजरी के नीचे दब गया, लेकिन सुधासुख किसी तरह बजरी से बाहर निकाला गया और परिवार के सदस्यों को नीचे दबा देखकर चिल्लाने लगा।

इसके बाद करीब एक घंटे तक अकेले ही वह हाथों से बजरी को हटाता रहा। थोड़ी देर बाद मूंगफली का स्टाल लगाने वाले लोग मौके पर पहुंचे। जिन्होंने पत्थर हटाकर संदीप, मंदीप और पत्नी सकीना को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दो छोटे बच्चे बच नहीं पाए। लोगों का कहना है कि यदि ट्रक ड्राइवर भागने की बजाय पत्थर हटाने में मदद करता तो दोनों बच्चों की भी जान बच सकती थी।

भाई से गोद ली थी बेटी हादसे में जिस सात वर्षीय बच्ची पिंकी की मृत्यु हुई है वह सुधा सुख ने अपने भाई से गोद ली थी और उसे लाड़ प्यार से पाल रहा था। उनके तीन लड़के थे। इस कारण गोद ली थी।