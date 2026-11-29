संवाद सहयोगी, लुधियाना। लुधियाना के थाना लाडोवाल के अंतर्गत आते हंबड़ा रोड पर रविवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि ऑटो में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन से चार लोग घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, हादसा रविवार सुबह करीब नौ बजे हंबड़ा से मुल्लांपुर जाने वाले मार्ग पर हुआ। ऑटो में कुल सात से आठ लोग सवार थे। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक के साथ ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो चालक जसवीर सिंह और एक महिला सुरिंदर कौर समेत तीन लोगों की मौत हो गई। तीसरे मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। हादसे में घायल हुए लोगों को हंबड़ा के पावा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।