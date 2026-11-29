रोहित कुमार, चंडीगढ़। वर्धमान ग्रुप के चेयरमेन और उद्योगपति एसपी ओसवाल को कानून प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायपालिका के अधिकारियों के नाम पर डिजिटल अरेस्ट कर सात करोड़ रुपये की ठगी करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सात आरोपितों के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की है। ईडी के जालंधर जोनल कार्यालय ने 25 नवंबर को विशेष पीएमएलए अदालत, जालंधर में यह शिकायत दाखिल की।

जांच में सामने आया है कि ठगी की सात करोड़ रुपये की रकम को कई बैंक खातों के जरिये अलग-अलग हिस्सों में बांटकर निकाला गया। इसके बाद इस रकम को शेल कंपनियों और ट्रेड आधारित मनी लांड्रिंग के माध्यम से विदेश भेजने का नेटवर्क भी सामने आया है। ईडी की जांच लुधियाना के साइबर क्राइम पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू हुई थी।

जांच में पता चला कि ठगों ने खुद को कानून प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायपालिका का अधिकारी बताकर एसपी ओसवाल से सात करोड़ रुपये वसूले थे। यह रकम शुरुआत में मेसर्स रिग्लो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स के बैंक खातों में जमा कराई गई। वहां से रकम को कई अन्य बैंक खातों में भेज दिया गया।

ईडी के मुताबिक, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ऋण दिलाने और रोजगार देने का झांसा देकर उनके बैंक खाते खुलवाए गए थे। इन खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम को छिपाने और आगे भेजने के लिए किया गया। कंबोडिया-वियतनाम तक निकला कनेक्शन जांच में फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स के बैंक खातों का नियंत्रण गुवाहाटी के रूमी कलिता और कानपुर के अर्पित राठौर के पास होने का पता चला। आरोपित रकम को तेजी से एक खाते से दूसरे खाते में भेजने के लिए एपीके आधारित 'एएमएमफारवर्ड' एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे।

सोहेल अख्तर को 28 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया गया था। ईडी अब तक इस मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा 14 फरवरी 2026 को 1.76 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच की गई थी।