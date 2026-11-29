दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। बाजार में बिकने वाली दवाएं आखिर कहां से आईं, किस मेडिकल स्टोर पर पहुंचीं और किस व्यक्ति को बेची गईं? दवाओं की इस पूरी कड़ी का हिसाब रखने के लिए क्या कोई प्रभावी व्यवस्था है? नशीली दवाओं के अवैध इस्तेमाल पर अंकुश लगाने से जुड़े इसी महत्वपूर्ण सवाल पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब तलब किया है।

अदालत ने चारों पक्षों को दवाओं के निर्माण से लेकर उनकी बिक्री तक निगरानी रखने की व्यवस्था स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने संबंधित सरकारों को निर्देश दिया है कि संयुक्त सचिव स्तर के जिम्मेदार अधिकारी का विस्तृत शपथपत्र दाखिल किया जाए।

इसमें स्पष्ट बताया जाए कि निर्मित दवाओं की आवाजाही का पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया और व्यवस्था अपनाई जा रही है, ताकि दवाओं का अनधिकृत इस्तेमाल रोका जा सके। अदालत ने इसके लिए छह सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2027 को होगी।

हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि मामला केवल एक घटना तक सीमित नहीं है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत दवाओं के निर्माण और उनकी बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखने की वैधानिक व्यवस्था का पालन भी सुनिश्चित होना चाहिए।

वकील ने सुझाव दिया कि एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए, जिसमें मेडिकल स्टोर संचालकों को दवाओं की बिक्री से संबंधित जानकारी निर्धारित सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करनी अनिवार्य हो। इसमें चिकित्सक के पर्चे सहित आवश्यक विवरण भी दर्ज किए जाएं।