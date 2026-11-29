रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। चमकौर साहिब से पार्टी के विधायक डॉ. चरणजीत सिंह ने आम आदमी पार्टी छोड़कर शिरोमणि अकाली दल का दामन थाम लिया है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई।

आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट कटने से नाराज चल रहे डॉ. चरणजीत सिंह के पार्टी छोड़ने की अटकलें पिछले कई दिनों से लगाई जा रही थीं। हालांकि, उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चा भी थी, लेकिन शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन होने के बाद उन्होंने अकाली दल का विकल्प चुना।

आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अब तक दो सूचियों में 117 विधानसभा सीटों में से 71 पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। इनमें आठ मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। पार्टी ने चमकौर साहिब से डॉ. चरणजीत सिंह की जगह जसबीर सिंह गढ़ी को उम्मीदवार बनाया है।

इसके बाद से ही डॉ. चरणजीत सिंह पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे थे। उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह 2027 का विधानसभा चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। ऐसे में उनके पार्टी छोड़ने से चमकौर साहिब की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना है।

डॉ. चरणजीत सिंह ने आरोप लगाया था कि उन्होंने 12 साल से अधिक समय तक पार्टी के लिए काम किया और अपनी संपत्ति तक लगा दी, लेकिन नेतृत्व ने उनकी कद्र नहीं की। उन्होंने यह भी कहा था कि पिछले एक साल से मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगने के बावजूद उन्हें मुलाकात का समय नहीं दिया गया। टिकट कटने के बाद उनकी नाराजगी लगातार सार्वजनिक होती रही।