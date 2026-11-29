जागरण संवाददाता, जालंधर। बिजली निगम की ओर से रविवार, 29 नवंबर को बिजली लाइनों के रखरखाव, सुरक्षा कार्यों और नए कनेक्शन से जुड़े कार्यों के चलते जालंधर सर्कल के ईस्ट डिवीजन के तहत आने वाले 18 बिजली फीडरों की सप्लाई अलग-अलग समय पर बंद रखी जाएगी। बिजली कटौती सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी।

अलग-अलग फीडरों का समय निर्धारित किया गया है, इसलिए सभी इलाकों में एक साथ बिजली बंद नहीं होगी। सबसे लंबा बिजली कट सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक छह घंटे का रहेगा। यह भी पढ़ें- पंजाब में परिसीमन के बाद बदल जाएगा सियासी नक्शा, 13 से बढ़कर 20 लोकसभा और 117 से 176 हो सकती हैं विधानसभा सीटें नेहरू गार्डन सब डिवीजन के 11 फीडरों पर कटौती नेहरू गार्डन डिवीजन के टी-1 सब डिवीजन के तहत आने वाले 11 केवी कोटला रोड, स्टेट बैंक, चारा मंडी, दोआबा चौक, न्यू एस्टेट, ओल्ड एस्टेट, ट्रिब्यून और शार्प चक फीडरों की बिजली सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। इन सभी फीडरों के लिए छह घंटे का शटडाउन निर्धारित किया गया है।

इनमें 11 केवी कोटला रोड फीडर पर विशेष तौर पर डिपॉजिट वर्क किया जाएगा। इसके तहत 150 एमएम स्क्वायर 11 केवी एक्सएलपीई केबल बिछाने और उसे स्थापित करने का काम होगा। साथ ही लांबा पिंड चौक से ई-बस सेंटर तक राइट ऑफ वे में पेड़ों की कटाई का काम भी किया जाएगा। यह कार्य एम/एस एमसीजे से संबंधित दर्ज किया गया है।

इसके अलावा 11 केवी हरगोबिंद नगर और 11 केवी गौशाला फीडरों की सप्लाई सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। इन दोनों फीडरों पर पांच घंटे का शटडाउन रहेगा। हरगोबिंद नगर फीडर के लिए सामान्य रखरखाव का काम दर्ज है।

वहीं 11 केवी एचबी ग्लोबल फीडर की बिजली सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। इस फीडर पर सामान्य रखरखाव का काम किया जाएगा। शेड्यूल में इसके साथ 132 केवी सब स्टेशन काहनपुर ग्रिड का भी उल्लेख किया गया है।

इंडस्ट्रियल एरिया के चार फीडरों पर रहेगा असर टी-3 इंडस्ट्रियल एरिया सब डिवीजन के तहत आने वाले तीन फीडरों की सप्लाई सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। इनमें 11 केवी डीआईसी नंबर-1, 11 केवी डीआईसी नंबर-2 और 11 केवी इंडस्ट्रियल नंबर-1 फीडर शामिल हैं। इन तीनों फीडरों पर चार घंटे का शटडाउन निर्धारित किया गया है।

11 केवी डीआईसी नंबर-1 फीडर पर एम/एस एशियन टायर से संबंधित डिपॉजिट वर्क किया जाएगा, जबकि 11 केवी इंडस्ट्रियल नंबर-1 फीडर पर एम/एस शंकर लाल से संबंधित काम किया जाना है। डीआईसी नंबर-2 फीडर के लिए शेड्यूल में अलग से कार्य का विवरण दर्ज नहीं है।

इसके अलावा 11 केवी गुरुद्वारा शिव नगर फीडर की बिजली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। इस दौरान तीन घंटे का शटडाउन रहेगा और सामान्य रखरखाव का काम किया जाएगा। यह भी पढ़ें- 2027 पंजाब चुनाव से पहले NSUI में बड़ा बदलाव, नए एडहॉक प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त, जानें कौन हैं राजविंदर सिद्धू अलावलपुर सब डिवीजन के तीन फीडर भी रहेंगे बंद अलावलपुर सब डिवीजन के तहत 11 केवी सरस्वती, 11 केवी यूनिसन और 11 केवी ढोगरी फीडरों की सप्लाई भी रविवार को प्रभावित रहेगी। 11 केवी सरस्वती और यूनिसन फीडरों की बिजली सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद रहेगी। दोनों फीडरों पर चार घंटे का शटडाउन निर्धारित है। सरस्वती फीडर पर सामान्य रखरखाव का काम किया जाएगा, जबकि यूनिसन फीडर के लिए शेड्यूल में अलग से कार्य का विवरण नहीं दिया गया है।

वहीं 11 केवी ढोगरी फीडर की बिजली सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। इस दौरान तीन घंटे का शटडाउन रहेगा और सुरक्षा संबंधी काम किया जाएगा। फीडर के अनुसार बिजली बंद रहने का समय नेहरू गार्डन टी-1 सब डिवीजन: - 11 केवी कोटला रोड : सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक।

- 11 केवी स्टेट बैंक : सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक।

- 11 केवी चारा मंडी : सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक।

- 11 केवी दोआबा चौक : सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक।

- 11 केवी न्यू एस्टेट : सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक।

- 11 केवी ओल्ड एस्टेट : सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक।

- 11 केवी ट्रिब्यून : सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक।

- 11 केवी शार्प चक : सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक।

- 11 केवी हरगोबिंद नगर : सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक।

- 11 केवी गौशाला : सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक।

- 11 केवी एचबी ग्लोबल : सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक।