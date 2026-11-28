Punjab Mandi Bhav: गेहूं और चावल में स्थिरता, बासमती चावल 11,700 तक पहुंचा; जानें पंजाब की प्रमुख मंडियों के ताजा रेट
पंजाब की प्रमुख मंडियों में आज अनाज, दलहन, चावल, किराना और कपास के भावों में मिला-जुला रुख रहा। खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा की मंडियों में विभिन्न जिंसों के ताजा भाव जारी किए गए।
HighLights
खन्ना और जालंधर में गेहूं के भाव सामान्य रहे
बठिंडा में नरमा कपास और रुई के भावों पर ध्यान
लुधियाना, अमृतसर मंडियों में दाल, चावल, किराना भाव
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों में आज अनाज, दलहन, चावल, किराना और कपास के भावों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। खन्ना और जालंधर में गेहूं की कीमतें सामान्य रहीं, जबकि बठिंडा में नरमा कपास और रुई के भावों ने कारोबारियों का ध्यान खींचा।
प्रमुख मंडियों का ताजा हाल इस प्रकार रहा
|मंडी का नाम
|श्रेणी (वर्ग)
|प्रमुख जिंस और ताजा भाव (रुपये में)
|खन्ना मंडी
(जीएसटी अतिरिक्त)
|अनाज व आटा (प्रति क्विं.)
|गेहूं: 2675/2700, आटा (50 किलो): 1570/1580, मैदा: 1670/1775, सूजी (50 किलो): 1720/1730, चोकर (45 किग्रा): 1280, चोकर (30 किग्रा): 880, मक्की बिहार: 3000/3050
|तिलहन (प्रति टन)
|सरसों: 35500, सूरजमुखी: 30500
|खल व राइसब्रान (प्रति क्विं.)
|खल सरसों: 4300, राइसब्रान (खाद्य/प्रति प्वाइंट): 235, राइसब्रान (अखाद्य): 230, डीओसी राइसब्रान बैच सफेद: 2090, कंटीन्यूअस: 2090
|लुधियाना मंडी
|दाल-दलहन (प्रति क्विं.)
|राजमां चित्रा: 12000/15500, अरहर दाल: 13700/14800, उड़द साबुत: 11200/12200, उड़द धोया: 11700/12500, छिलका: 11500/12900, दाल मसूर: 7800/11800, चनादाल: 9500/9800, एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा): 3700, काबली चना: 9200/13300, मूंग साबुत: 9400/10800, मूंग धोया: 10300/12600
|चावल (प्रति क्विं.)
|डीबी सेला: 9500/9600, शरबती स्टीम: 7400/7600, चावल 1121 सेला: 10100/10200
|तेल व खल (प्रति क्विं.)
|तेल बिनौला: 16200, चावल तेल: 14500, सरसों तेल: 20700/21000, खल सरसों: 4400/4450, बिनौला खल: 4700/4800, डीओसी मूंगफली: 40000
|किराना (प्रति क्विं.)
|जीरा: 28900/34300, धनिया: 18600/21600, हल्दी: 23600/27600, केसर कश्मीरी (प्रति ग्राम): 215/220
|अमृतसर मंडी
|चावल (प्रति क्विं.)
|बासमती (1121 नं.) स्टीम: 11500/11700, सेला: 10200/10400, शरबती सेला: 6400/6600, शरबती स्टीम: 7500/7600, चावल (1509) सेला: 8500/8600, पीआर-11 चावल: 6700/6800
|धान (प्रति क्विं.)
|शरबती: 3600/3700, बासमती 1121 धान: 5800/5900, धान (1509): 4500/4600
|दलहन व गुड़-शक्कर (प्रति क्विं.)
|देशी चना: 8900/9100, चनादाल: 9550/9850, गुड़ देशी पंजाब: 5700/5800, शक्कर देशी: 5550/5600, बूरा खांड: 5500/5550
|जालंधर मंडी
|अनाज व दालें (प्रति क्विं.)
|गेहूं दड़ा: 2775/2780, चावल परमल कच्चा: 4000/4100, सेला: 3900/4000, मक्की बिहार: 3075/3125, एमपी: 2975/3000, दाल उड़द छिलका: 11900/13300, चना देशी छना: 8975/9075, दाल चना: 9600/9650, काबली चना: 9800/13800, राजमां चित्रा पुणे: 11700/13500, चीन: 15000/15800, शर्मिली: 10300/10600
|किराना (प्रति क्विं.)
|जीरा: 28500/32600, धनिया: 18000/23000, लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.): 17500/18500, तेजा: 26000/29800, हल्दी इरोड गट्ठा: 23700/23800, निजामाबाद: 26000/28100
|मेवा (प्रति किलो)
|काजू (320 नं.): 1020/1040, (210 नं.): 1080/1120, (240 नं.): 1050/1060, (180 नं.): 1170/1180, मखाना: 825/1300, गोला (प्रति क्विं.): 43000/47000
|बठिंडा मंडी
|रुई व कपास (प्रति मन)
|रुई जे-34 पंजाब: 6550/6580, हरियाणा: 6500/6550, राजस्थान: 6550/6580, बिनौला: 4700/4900, नरमा कपास: 8800/9100
|खल व चोकर (प्रति क्विं.)
|बिनौला खल: 4600/4700, सरसों खल: 4000/4050, गेहूं चोकर (29 किलो): 750, (50 किलो): 1400