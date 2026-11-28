खन्ना मंडी

(जीएसटी अतिरिक्त) अनाज व आटा (प्रति क्विं.) गेहूं: 2675/2700, आटा (50 किलो): 1570/1580, मैदा: 1670/1775, सूजी (50 किलो): 1720/1730, चोकर (45 किग्रा): 1280, चोकर (30 किग्रा): 880, मक्की बिहार: 3000/3050

तिलहन (प्रति टन) सरसों: 35500, सूरजमुखी: 30500

खल व राइसब्रान (प्रति क्विं.) खल सरसों: 4300, राइसब्रान (खाद्य/प्रति प्वाइंट): 235, राइसब्रान (अखाद्य): 230, डीओसी राइसब्रान बैच सफेद: 2090, कंटीन्यूअस: 2090

लुधियाना मंडी दाल-दलहन (प्रति क्विं.) राजमां चित्रा: 12000/15500, अरहर दाल: 13700/14800, उड़द साबुत: 11200/12200, उड़द धोया: 11700/12500, छिलका: 11500/12900, दाल मसूर: 7800/11800, चनादाल: 9500/9800, एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा): 3700, काबली चना: 9200/13300, मूंग साबुत: 9400/10800, मूंग धोया: 10300/12600

चावल (प्रति क्विं.) डीबी सेला: 9500/9600, शरबती स्टीम: 7400/7600, चावल 1121 सेला: 10100/10200

तेल व खल (प्रति क्विं.) तेल बिनौला: 16200, चावल तेल: 14500, सरसों तेल: 20700/21000, खल सरसों: 4400/4450, बिनौला खल: 4700/4800, डीओसी मूंगफली: 40000

किराना (प्रति क्विं.) जीरा: 28900/34300, धनिया: 18600/21600, हल्दी: 23600/27600, केसर कश्मीरी (प्रति ग्राम): 215/220

अमृतसर मंडी चावल (प्रति क्विं.) बासमती (1121 नं.) स्टीम: 11500/11700, सेला: 10200/10400, शरबती सेला: 6400/6600, शरबती स्टीम: 7500/7600, चावल (1509) सेला: 8500/8600, पीआर-11 चावल: 6700/6800

धान (प्रति क्विं.) शरबती: 3600/3700, बासमती 1121 धान: 5800/5900, धान (1509): 4500/4600

दलहन व गुड़-शक्कर (प्रति क्विं.) देशी चना: 8900/9100, चनादाल: 9550/9850, गुड़ देशी पंजाब: 5700/5800, शक्कर देशी: 5550/5600, बूरा खांड: 5500/5550

जालंधर मंडी अनाज व दालें (प्रति क्विं.) गेहूं दड़ा: 2775/2780, चावल परमल कच्चा: 4000/4100, सेला: 3900/4000, मक्की बिहार: 3075/3125, एमपी: 2975/3000, दाल उड़द छिलका: 11900/13300, चना देशी छना: 8975/9075, दाल चना: 9600/9650, काबली चना: 9800/13800, राजमां चित्रा पुणे: 11700/13500, चीन: 15000/15800, शर्मिली: 10300/10600

किराना (प्रति क्विं.) जीरा: 28500/32600, धनिया: 18000/23000, लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.): 17500/18500, तेजा: 26000/29800, हल्दी इरोड गट्ठा: 23700/23800, निजामाबाद: 26000/28100

मेवा (प्रति किलो) काजू (320 नं.): 1020/1040, (210 नं.): 1080/1120, (240 नं.): 1050/1060, (180 नं.): 1170/1180, मखाना: 825/1300, गोला (प्रति क्विं.): 43000/47000

बठिंडा मंडी रुई व कपास (प्रति मन) रुई जे-34 पंजाब: 6550/6580, हरियाणा: 6500/6550, राजस्थान: 6550/6580, बिनौला: 4700/4900, नरमा कपास: 8800/9100