रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस ने अपने छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) को मजबूत करने की दिशा में संगठनात्मक बदलाव किया है। पार्टी ने राजविंदर सिंह सिद्धू को एनएसयूआई की पंजाब इकाई का एडहॉक प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 28 नवंबर को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया। नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। राजविंदर सिंह सिद्धू इससे पहले पंजाब एनएसयूआई के उपाध्यक्ष और मोहाली एनएसयूआई के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। संगठन में उनके अनुभव को देखते हुए पार्टी ने उन्हें प्रदेश स्तर पर नई जिम्मेदारी सौंपी है।