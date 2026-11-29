जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब चुनाव 2027 से पहले राज्य का माहौल खराब करने की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। पंजाब पुलिस के स्टेट स्पेशल आपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर और काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर ने केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए आइएसआइ समर्थित आतंकी मॉड्यूल को तोड़ा है।

डीजीपी गौरव यादव की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार, खालिस्तान कमांडो फोर्स (केसीएफ) के आतंकी माड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर काम करने वाले दो प्रमुख आरोपितों को एसबीएस नगर से गिरफ्तार किया है।