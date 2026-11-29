जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर की फतेह सिंह कॉलोनी की गली नंबर 26 में देर रात पारिवारिक रंजिश के चलते एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी कर रहे पारस पर चार-पांच नकाबपोश हमलावरों ने गोलियां चलाईं। युवक ने छत से ईंटें फेंककर अपनी जान बचाई। गोलियां घर के मुख्य गेट पर लगीं। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए और इलाके में दहशत फैल गई।

पारस ने बताया कि चार-पांच दिन पहले उसके भाई बन्नी का पारिवारिक मामले को लेकर कुछ लोगों से विवाद हुआ था। वह अपने भाई के समर्थन में खड़ा था। पारस के अनुसार, समीर, विशाल और राहुल ने उसे इस मामले से दूर रहने और बन्नी का साथ न देने की धमकी दी थी। भाई का साथ छोड़ने से इनकार करने पर उसे निशाना बनाया गया।

पारस के भाई बन्नी ने बताया कि उसकी दूसरी शादी भावना शर्मा के साथ हुई है और वह पिछले आठ वर्षों से उसके साथ रह रहा है। पारिवारिक विवाद के चलते कुछ लोग उसे और उसके परिवार को लगातार धमकियां दे रहे थे। बन्नी ने अपने छोटे भाई पर गोली चलाने की घटना को कायराना हरकत बताते हुए पुलिस से आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।