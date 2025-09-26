लुधियाना में आप नेता पर फायरिंग के मामले में तीन आरोपित गिरफ्तार, हथियार बरामद

लुधियाना पुलिस ने आप नेता सुखविंदर सिंह छिंदा के घर पर हमला करने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान कुलदीप सिंह माणक गगनजोत और सुखचैन सिंह के रूप में हुई है। मुख्य आरोपी कुलदीप पहले भी नशे का कारोबार करता था और सुखविंदर द्वारा नशा छुड़ाओ मुहिम चलाने से नाराज था। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किए हैं।

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लेहरा गांव में छह दिन आम आदमी पार्टी (आप) के कोर्डिनेटर सुखविंदर सिंह छिंदा के घर पर हमला करने और घर में घुसकर कार को आग लगाने के मामले में लुधियाना पुलिस की सीआईए-1 की टीम ने 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपितों को मोगा से पकड़ा गया है। आरोपितों की पहचान कुलदीप सिंह माणक, गगनजोत और सुखचैन सिंह के रूप में हुई है। आरोपी कुलदीप गांव लेहरां का ही रहने वाला है। जबकि बाकी दोनों जगराओं निवासी है। डीसीपी हरपाल सिंह ने बताया कि, पकड़ा गया आरोपित कुलदीप सिंह पहले भी नशे का काम करता था। सुखविंदर सिंह छिंदा ने नशा छुड़ाओ मुहिम चलाई हुई थी।

इस कारण अकसर कुलदीप के साथ इसका विवाद होता था। जिस दिन सुखविंदर ने कुलदीप को नशा बेचने से रोका था तो कुलदीप ने अपने दोनों साथियों की मदद से सुखविंदर के घर पर फायरिंग की। उसकी पराली के ढेर को आग लगी थी। उसके घर पर पड़ी कार जला दी। बदमाशों ने सुखविंदर के घर पर 3 से 4 फायर किए।