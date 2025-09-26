Language
    लुधियाना में आप नेता पर फायरिंग के मामले में तीन आरोपित गिरफ्तार, हथियार बरामद

    By Gagandeep Rattan Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 07:23 PM (IST)

    लुधियाना पुलिस ने आप नेता सुखविंदर सिंह छिंदा के घर पर हमला करने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान कुलदीप सिंह माणक गगनजोत और सुखचैन सिंह के रूप में हुई है। मुख्य आरोपी कुलदीप पहले भी नशे का कारोबार करता था और सुखविंदर द्वारा नशा छुड़ाओ मुहिम चलाने से नाराज था। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किए हैं।

    आप कोर्डिनेटर पर फायरिंग के मामले में तीन आरोपित गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। लेहरा गांव में छह दिन आम आदमी पार्टी (आप) के कोर्डिनेटर सुखविंदर सिंह छिंदा के घर पर हमला करने और घर में घुसकर कार को आग लगाने के मामले में लुधियाना पुलिस की सीआईए-1 की टीम ने 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

    आरोपितों को मोगा से पकड़ा गया है। आरोपितों की पहचान कुलदीप सिंह माणक, गगनजोत और सुखचैन सिंह के रूप में हुई है। आरोपी कुलदीप गांव लेहरां का ही रहने वाला है। जबकि बाकी दोनों जगराओं निवासी है। डीसीपी हरपाल सिंह ने बताया कि, पकड़ा गया आरोपित कुलदीप सिंह पहले भी नशे का काम करता था। सुखविंदर सिंह छिंदा ने नशा छुड़ाओ मुहिम चलाई हुई थी।

    इस कारण अकसर कुलदीप के साथ इसका विवाद होता था। जिस दिन सुखविंदर ने कुलदीप को नशा बेचने से रोका था तो कुलदीप ने अपने दोनों साथियों की मदद से सुखविंदर के घर पर फायरिंग की। उसकी पराली के ढेर को आग लगी थी। उसके घर पर पड़ी कार जला दी। बदमाशों ने सुखविंदर के घर पर 3 से 4 फायर किए।

    हमलावरों ने सीधे भी फायर किए थे। आरोपितों के कब्जे से 32 बोर पिस्टल, 6 कारतूस और दो 12 बोर की राइफल और एक सियाज कार मिली है। पुलिस अभी आरोपितों से पूछताछ कर रही है। कुलदीप पर पहले 7 मामले दर्ज हैं, जबकि आरोपी सुखचैन और गगनजोत पर दो मामले दर्ज है।तीनों आरोपित आपस में दोस्त हैं और वो दोनों एक केस में इकट्ठा नामजद हुए थे। तब से उनकी दोस्ती थी और जेल में भी एक साथ रहे थे। पुलिस द्वारा बरामद किए सभी हथियार अवैध है।