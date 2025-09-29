लुधियाना में 6 बहनों के इकलौते भाई की संदिग्ध मौत, नशे की ओवरडोज की आशंका

लुधियाना के मोहनदेई कैंसर अस्पताल में छह बहनों के इकलौते भाई बुध देव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मौत का कारण नशे की ओवरडोज हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

जागरण संवाददाता, लुधियाना। छह बहनों के इकलौते भाई बुध देव (23) निवासी महादेव नगर लोहारा की मोहनदई कैंसर अस्पताल में संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। सूचना मिलते ही थाना साहनेवाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू की।

एएसआई रोशन लाल ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि अस्पताल में युवक की मौत हुई है। पुलिस पार्टी के साथ वह अस्पताल पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच प्रारंभ की। मृतक के परिजनों ने बताया कि 27 सितंबर की रात बुध देव की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार के अनुसार, बुध देव अपनी छह बहनों में दूसरे नंबर का भाई था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, उसकी मौत का कारण नशे की ओवरडोज हो सकता है।