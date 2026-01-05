Language
    लुधियाना: गर्लफ्रेंड को लेकर बहस, बदमाशों ने मारी गोली; 11वीं का छात्र घायल

    By Gagandeep Rattan Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 11:09 PM (IST)

    लुधियाना में गर्लफ्रेंड विवाद को लेकर सोमवार दोपहर जालंधर बाइपास स्थित एक पेट्रोल पंप पर 11वीं के छात्र लव (17) को गोली मार दी गई। तीन बदमाशों ने फिल् ...और पढ़ें

    गर्लफ्रेंड को लेकर बहस में बदमाशों ने मारी गोली। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। गर्लफ्रेंड को लेकर चल रहे विवाद ने सोमवार दोपहर उस समय खौफनाक रूप ले लिया, जब जालंधर बाइपास के नजदीक भगवान दास कालोनी में पेट्रोल पंप पर तीन बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में फायरिंग कर दी। इस दौरान 11वीं कक्षा का छात्र लव (17) गोली लगने से जख्मी हो गया, जबकि उसके दोस्त को आरोपितों ने अलग कर दिया।

    दोपहर करीब तीन बजे लव अपने दोस्त अनिकेत के साथ पेट्रोल पंप पर बाइक में तेल भरवा रहा था। इसी दौरान बाइक पर सवार तीन युवक वहां पहुंचे और आते ही फायरिंग शुरू कर दी। पहली गोली पंप पर रखी प्लास्टिक की कैनियों में जा लगी, जबकि दूसरी गोली लव के पैर में लगी।

    गोली लगते ही लव जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद भी आरोपितों ने लव को घेरकर पीटा और पिस्तौल के बट्ट से उसके सिर पर वार किया, जिससे सिर फट गया और खून बहने लगा।

    वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। लव एक निजी स्कूल में 11वीं कक्षा का छात्र है। उसके परिवार में मां और बड़ा भाई हैं, जबकि पिता का पहले ही निधन हो चुका है। बेटे पर हुए जानलेवा हमले से परिवार सदमे में है।

    इलाके में मचा हड़कंप, घायल को पहुंचाया अस्पताल

    फायरिंग की आवाज सुनते ही पेट्रोल पंप और आसपास के इलाके में अफरातफरी मच गई। लोगों ने साहस दिखाते हुए घायल लव को उठाया और तुरंत डीएमसी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। सूचना मिलने पर थाना सलेमटाबरी की पुलिस मौके पर पहुंची और पेट्रोल पंप सहित आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

    फिल्मी सीन की तरह चली गोलियां: प्रत्यक्षदर्शी

    घटना के समय वहां से गुजर रहे दीपक ने बताया कि बदमाशों ने अचानक गोलियां चला दीं। गोली चलने के बाद युवक को उठाकर बेरहमी से पीटा गया। डर के मारे लोग इधर-उधर छिप गए।

    गर्लफ्रेंड को लेकर पुरानी रंजिश: एसएचओ

    थाना सलेमटाबरी के एसएचओ हर्षवीर सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों में गर्लफ्रेंड को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। आरोपित लव का पीछा करते हुए पेट्रोल पंप तक पहुंचे और फायरिंग कर दी। घायल छात्र अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द मामला दर्ज किया जाएगा।