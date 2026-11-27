जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना में फिरौती के लिए रिसोर्ट मालिक के घर पर फायरिंग करने के मामले में पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) और लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों जतिंदर और सुखबीर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से एक अवैध .30 बोर पिस्तौल, एक मैगजीन और चार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपित विदेश में बैठे एक हैंडलर के सीधे संपर्क में थे और उसी के निर्देश पर उन्होंने रिसोर्ट मालिक के घर पर गोलियां चलाई थीं। पुलिस के अनुसार, 15 नवंबर 2026 को लुधियाना में एक रिसोर्ट मालिक के घर को निशाना बनाते हुए फायरिंग की गई थी।

इस वारदात को फिरौती से जोड़कर देखा जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। जांच के दौरान एजीटीएफ पंजाब और लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने आपसी तालमेल से कार्रवाई करते हुए जतिंदर और सुखबीर को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपितों का विदेशी हैंडलर से संपर्क कैसे हुआ और इस वारदात के पीछे फिरौती की कितनी रकम की मांग की गई थी। इसके अलावा यह भी जांच की जा रही है कि फायरिंग करने के लिए आरोपितों को हथियार किसने उपलब्ध करवाया था।

जांच का मुख्य फोकस यह पता लगाना है कि इस वारदात में और कौन-कौन लोग शामिल थे, आरोपितों को किसने निर्देश दिए और विदेश में बैठा हैंडलर किस आपराधिक नेटवर्क से जुड़ा है। पुलिस अन्य सहयोगियों की पहचान करने के लिए भी जांच कर रही है।