रोहित कुमार, चंडीगढ़। कनाडा में फिरौती के लिए कारोबारियों और उनके परिवारों को निशाना बनाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने ब्रैम्पटन निवासी 29 वर्षीय पंजाब मूल के जसजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पीड़ित को अप्रैल से लगातार पैसे देने के लिए धमकियां मिल रही थीं। धमकियों में उसके परिवार, घर, कारोबार और निजी संपत्ति को निशाना बनाने की बात कही गई थी।

पुलिस ने जसजीत सिंह के खिलाफ जबरन वसूली का मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, मामले की जांच पांच सितंबर को एक कारोबारी प्रतिष्ठान में आग लगने की घटना के बाद शुरू हुई थी। सुबह करीब 4:45 बजे पुलिस को आग लगने की सूचना मिली थी।

जांच में सामने आया कि एक व्यक्ति ने गैरेज के दरवाजे के पास ज्वलनशील पदार्थ, जिसे पेट्रोल माना जा रहा है, डालकर आग लगा दी थी। इस घटना में कारोबारी प्रतिष्ठान और आसपास खड़े वाहनों को करीब एक लाख कनाडाई डॉलर का नुकसान हुआ था।

आगजनी की घटना से पहले पीड़ित को लगातार धमकियां मिल रही थीं। पैसे की मांग पूरी नहीं करने पर उसके परिवार और कारोबार को नुकसान पहुंचाने की चेतावनी दी जा रही थी। पुलिस ने इसी जांच के आधार पर जसजीत सिंह को गिरफ्तार कर उस पर जबरन वसूली का आरोप लगाया है।

जांच के मुताबिक, दोनों आरोपितों पर जिन गोलीबारी की घटनाओं में संलिप्तता के आरोप हैं, वे अक्टूबर 2025 में हुई थीं। 12 अक्टूबर को सरे में एक घर पर गोलियां चलाई गई थीं, जिसमें एक महिला घायल हुई थी। इसके चार दिन बाद 16 अक्टूबर को कप्स कैफे को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई थी।