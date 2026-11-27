जागरण संवाददाता, होशियारपुर। होशियारपुर के दसूहा में पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में भरे बाजार में एनकाउंटर को अंजाम दिया। इस दौरान सड़क पर 6 फायर हुए जिसमें एक सिविलियन घायल हो गया। उसकी बाजू में गोली लगी है। पुलिस ने बताया कि घायल को सिविल अस्पताल दसूहा में दाखिल करवा दिया गया है। उसकी पहचान मोहम्मद रवि के रूप में हुई है।

एककाउंटर के दौरान 6 गाड़ियों को टक्कर मारते हुए आरोपी भाग निकले, लेकिन पुलिस ने एक को काबू करने में सफलता हासिल की। दूसहा के बलगड़ां चौक में शुक्रवार सुबह गोलियां चलने से लोग दहशत में आ गए। लोगों ने बताया कि एक सफेद रंग की कार के पीछे पुलिस की गाड़ी लगी थी। पुलिस कार पर पीछे से फायर कर रही थी।