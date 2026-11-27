होशियारपुर के भरे बाजार में पुलिस-बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में एक राहगीर घायल; घटना का Video वायरल
होशियारपुर के दसूहा में बदमाशों का पीछा कर रही सीआईए टीम और अपराधियों के बीच बाजार में हुई गोलीबारी में एक राहगीर घायल हो गए। आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकले।
HighLights
दसूहा में पुलिस-बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़।
फायरिंग में दो राहगीर गोली लगने से घायल।
पुलिस ने पीछा कर अपराधियों को किया गिरफ्तार।
जागरण संवाददाता, होशियारपुर। होशियारपुर के दसूहा में पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में भरे बाजार में एनकाउंटर को अंजाम दिया। इस दौरान सड़क पर 6 फायर हुए जिसमें एक सिविलियन घायल हो गया। उसकी बाजू में गोली लगी है। पुलिस ने बताया कि घायल को सिविल अस्पताल दसूहा में दाखिल करवा दिया गया है। उसकी पहचान मोहम्मद रवि के रूप में हुई है।
एककाउंटर के दौरान 6 गाड़ियों को टक्कर मारते हुए आरोपी भाग निकले, लेकिन पुलिस ने एक को काबू करने में सफलता हासिल की। दूसहा के बलगड़ां चौक में शुक्रवार सुबह गोलियां चलने से लोग दहशत में आ गए। लोगों ने बताया कि एक सफेद रंग की कार के पीछे पुलिस की गाड़ी लगी थी। पुलिस कार पर पीछे से फायर कर रही थी।
यह भी पढ़ें- श्री गंगानगर रेलवे ट्रैक बम ब्लास्ट मामले में चौथी गिरफ्तारी, पुलिसकर्मी का बेटा गुरदासपुर से अरेस्ट
आरोपियों की क्षतिग्रस्त कार।
पुलिस ने लगातार 6 फायर किए
200 मीटर के बीच ही पुलिस की गाड़ी से एक के बाद एक 6 फायर किए गए। पुलिस ने बलगड़ां चौक में भीड़ में आकर आरोपियों की कार फंस गई जिससे उन्होंने 6 कारों को टक्कर मार दी।
यह भी पढ़ें- कनाडा में फिरौती के लिए कारोबारी को धमकाने वाला पंजाब मूल का युवक गिरफ्तार, पेट्रोल डालकर लगाई थी आग
200 मीटर में कार को घेरा
चौक से 200 मीटर आगे जाकर पुलिस ने उनकी कार को घेर लिया लेकिन कार से निकलकर तीन लोग भाग गए, इनमें एक महिला भी थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने अभी तक मामले की कोई भी जानकारी नहीं दी है। न ही पकड़े गए व्यक्ति के बारे में कुछ बताया गया है। दसूहा थाना पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद ही मामले की पूरी जानकारी देंगे।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score ,IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।