गगनदीप रत्न, लुधियाना। लाखों रुपये के सोने के आभूषण पहनकर घर से निकले युवक पंकज अरोड़ा की उसके ही परिचित दोस्त ने साथियों के साथ मिलकर अपहरण करने के बाद हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपितों ने शव को एक छप्पर में फेंक दिया।

थाना डिवीजन नंबर-4 की पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपित मिक्की आहूजा समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों से पूछताछ के दौरान हत्या का खुलासा होने के बाद पुलिस टीम उनकी निशानदेही पर शव बरामद करने के लिए मौके पर पहुंची।

पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपितों की पहचान मिक्की आहूजा, अजय सिंह और शिवा के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारियों की पूछताछ में आरोपितों ने पंकज का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या करने और शव छप्पर में फेंकने की बात कबूल की है।

पुलिस अब मामले में हत्या की धाराएं जोड़ने के साथ शव बरामद करने और वारदात में इस्तेमाल किए गए अन्य साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। 25 नवंबर की शाम दोस्त मिक्की से मिलने निकला था पंकज मृतक के साले रोहित मनचंदा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 25 नवंबर की शाम करीब 6:46 बजे उसका जीजा पंकज अरोड़ा पुत्र जीवन कुमार एक्टिवा पर सवार होकर अपने परिचित मिक्की आहूजा से मिलने घर से निकला था। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिवार ने उसकी तलाश शुरू की।

इस दौरान पंकज की एक्टिवा मन्ना सिंह नगर की झुग्गियों के पास लावारिस हालत में खड़ी मिली। इसके बाद परिवार को उसके अपहरण की आशंका हुई और पुलिस को शिकायत दी गई। 8 तोले की चेन, 5 तोले का कड़ा और पांच अंगूठियां पहनी थीं शिकायतकर्ता के मुताबिक, घर से निकलते समय पंकज ने सोने के काफी आभूषण पहने हुए थे। इनमें करीब 8 तोले की सोने की चेन, 5 तोले का सोने का कड़ा और पांच सोने की अंगूठियां शामिल थीं।