जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। श्री गंगानगर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट में राजस्थान और पंजाब पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के दौरान गुरदासपुर से चौथी गिरफ्तारी की है। आरोपी की पहचान रविंदर सिंह उर्फ रोहित के तौर पर हुई है । काबिले जिक्र है कि पकड़ा गया आरोपी एक पुलिसकर्मी का बेटा है। रविंदर सिंह के पिता कुलदीप सिंह थाना दोरांगला में तैनात हैं।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने हर पहलू पर जांच तेज कर दी है। आरोपी से पूछताछ जारी है और जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी की इस मामले में क्या-क्या भूमिका रही है।