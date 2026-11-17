जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना के रामगढ़ इलाके में ओसवाल फोर्जिंग के पास लूट के इरादे से आए बाइक सवार बदमाशों ने ड्यूटी पर जा रहे 62 वर्षीय बुजुर्ग पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में प्रमोद सिंह घायल हो गए। एक गोली उनकी जांघ में लगी, जबकि दो से तीन गोलियां उनके हेलमेट पर लगीं। हेलमेट की वजह से उनकी जान बच गई। घायल को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

अस्पताल में उपचाराधीन प्रमोद सिंह ने बताया कि वह अकाउंट्स का काम करते हैं। वह रामगढ़ स्थित अपने ऑफिस से ड्यूटी पर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर चार से पांच युवक उनके पास पहुंचे। युवकों की उम्र करीब 25 से 35 साल के बीच थी। उन्होंने प्रमोद सिंह को रास्ते में रोक लिया और स्कूटी खोलने के लिए कहा। बदमाशों ने उनके साथ बदतमीजी करते हुए कहा कि स्कूटी खोल, क्या स्कूटी तेरे बाप की है।