जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में पुलिस बीट बाक्स के पास ही चार अज्ञात हमलावरों ने 17 वर्षीय किशोर पर चाकुओं से हमला कर दिया। वारदात सोमवार रात करीब 8:40 बजे सेक्टर-25 में हुई। हमले में किशोर के सीने और बाएं कूल्हे पर चाकू लगे।

वारदात को अंजाम देने के बाद चारों हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल किशोर को निजी वाहन से तुरंत जीएमएसएच-16 पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार कराया गया। सेक्टर-25 निवासी 17 वर्षीय अमन किसी निजी काम से जा रहा था। जब वह सेक्टर-25 स्थित पुलिस बीट बाॅक्स के पास पहुंचा तो अचानक चार युवक उसके पास आए और उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। हमले में अमन के सीने और बाएं कूल्हे पर चोट आई।