Punjab Weather News: पंजाब में आज जमकर बरसे बादल, कल से तीन दिनों तक भारी वर्षा का अलर्ट; देखें पूरा अपडेट

पंजाब के कई जिलों में मंगलवार को जमकर बादल बरसे। मानसून का असर पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है। पटियाला में सुबह आठ से पांच बजे के दौरान 25 मिलीमीटर पठानकोट में 6.8 मिलीमीटर गुरदासपुर में 4.7 मिलीमीटर वर्षा हुई। पटियाला में सुबह आठ से पांच बजे के दौरान 25 मिलीमीटर पठानकोट में 6.8 मिलीमीटर गुरदासपुर में 4.7 मिलीमीटर वर्षा हुई।

पंजाब में आज जमकर बरसे बादल, कल से तीन दिनों तक भारी वर्षा का अलर्ट; देखें पूरा अपडेट

लुधियाना, जागरण संवाददाता। Punjab Weather Update पंजाब के कई जिलों में मंगलवार को मानसून बरसा। कई जिलों में सुबह चार बजे से सुबह ग्यारह बजे के दौरान खूब वर्षा हुई। वहीं कई जिलों में दोपहर बाद से बादल बरसे। जिससे कुछ देर के लिए गर्मी से राहत रही, लेकिन वर्षा के बाद तुरंत धूप भी निकल आई। जिससे उमस बढ़ गई। मौसम केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार, मंगलवार सुबह तीन बजे से सात बजे तक चंडीगढ़ में 5.5 मिलीमीटर वर्षा हुई। इसके बाद सुबह आठ से शाम पांच बजे तक 15.1 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई। लुधियाना में भी तड़के सुबह दो मिलीमीटर और फिर दोपहर में 6.6 मिलीमीटर वर्षा हुई। जालंधर में जोरदार वर्षा पटियाला में सुबह आठ से पांच बजे के दौरान 25 मिलीमीटर, पठानकोट में 6.8 मिलीमीटर, गुरदासपुर में 4.7 मिलीमीटर वर्षा हुई। जबकि एसबीएस नगर में सोमवार देर रात्रि के बाद से मंगलवार सुबह पांच बजे के दौरान 23.5 मिलीमीटर, रोपड़ में 23.5 मिलीमीटर वर्षा हुई। इसके साथ ही जालंधर के कइ इलाकों में जोरदार वर्षा हुई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो बुधवार को पंजाब के कई जिलों में बादल छाए रहने व बूंदाबांदी के साथ मध्यम वर्षा की संभावना है। जबकि छह जुलाई से आठ जुलाई तक पंजाब के कई जिलों में तेज हवाओं के बीच भारी वर्षा हो सकती है। इसे लेकर विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है।

Edited By: Rajat Mourya