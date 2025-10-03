अलर्ट! किसानों को मौसम विभाग की सलाह- तुरंत काट लें फसल, पंजाब में बारिश को लेकर पढ़ें नया अपडेट

मानसून की वापसी धीमी होने और तीन सिस्टमों के सक्रिय होने से पंजाब सहित कई राज्यों में वर्षा का दौर शुरू हो गया है। इससे खरीफ की फसलों को भारी नुकसान का खतरा है खासकर धान दाल और तिलहन की फसलों को। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है जिससे किसानों को खेतों से तैयार फसल तुरंत काटने की सलाह दी गई है।

जागरण टीम, लुधियाना। मानसून की वापसी की औपचारिक घोषणा हो चुकी है, लेकिन बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में बने गहरे दबाव तथा पाकिस्तान के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण इसके लौटने की रफ्तार थम गई है। एक साथ तीन सिस्टम सक्रिय होने से देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम फिर बिगड़ गया है। पंजाब सहित कई राज्यों में तेज वर्षा का नया दौर शुरू हो गया है, जिससे खरीफ की फसलों को भारी नुकसान का खतरा बढ़ गया है। खेतों में कटाई के लिए तैयार धान, दाल और तिलहन की फसलें लगातार भीगने से खराब हो सकती हैं।

ग्रामीण इलाकों में खलिहानों में रखी उपज सड़ने का भी डर है। रबी फसलों की बुआई भी पिछड़ सकती है। वहीं विशेषज्ञों ने पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को सलाह दी है कि खेतों और खलिहानों से तैयार फसल तुरंत काट लें, ताकि नुकसान कम से कम हो।

होशियारपुर सहित कई जिलों में तेज हवाओं का अलर्ट पंजाब में वीरवार को जालंधर एवं होशियारपुर सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ वर्षा हुई। लुधियाना में सुबह से बादल छाए रहे। वर्षा से कई स्थानों में मंडियों में धान भी भीग गया है, जिससे किसानों को परेशानी हुई। मौसम विभाग के अनुसार तीन और चार अक्टूबर को भी कई जिलों में वर्षा की संभावना है।