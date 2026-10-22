Punjab Weather: फरीदकोट में 36 डिग्री पहुंचा पारा, मौसम बदलने के बाद भी रातें गर्म!

डिजिटल डेस्क, लुधियाना। पंजाब में मौसम परिवर्तन हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद राज्य के तापमान समान्य से अधिक बना हुआ है। खास तौर पर रात के तापमान सामान्य से 2 डिग्री तक अधिक दर्ज किया जा रहा है। लेकिन इससे जल्द आराम मिलने के आसार भी बन रहे हैं। 24 अक्टूबर को सक्रीय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण दो दिन 25 अक्टूबर तक पंजाब के कई जिलों में बारिश के आसार हैं।

मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार, 24 अक्टूबर तक राज्य के तापमान में हल्की बढ़ौतरी का दौर जारी रहेगा। हालांकि मौसम विभाग ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया, लेकिन तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। जिसके बाद तापमान सामान्य के करीब दर्ज किया जा सकता है। बुधवार राज्य के तापमान में हल्की 0.1 डिग्री की बढ़ौतरी दर्ज की गई। जिसके बाद तापमान सामान्य के करीब बना हुआ है। पंजाब में सर्वाधिक तापमान 36 डिग्री दर्ज किया गया है।