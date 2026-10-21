पंजाब में मिलावटखोरों पर कसेगा शिकंजा! मुख्यमंत्री को भेजा गया विधेयक का मसौदा, जाने क्या होंगे बदलाव

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में खाद्य पदार्थों, दवाइयों और कृषि उत्पादों में मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए अलग प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव है। पंजाब सरकार के पूर्व विशेष मुख्य सचिव केबीएस सिद्धू (सेवानिवृत्त) और लुधियाना के पर्यावरण कार्यकर्ता कर्नल जसजीत सिंह गिल (सेवानिवृत्त) ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को पंजाब फूड, फार्मा और कृषि सुरक्षा प्राधिकरण विधेयक, 2026 का मसौदा भेजा है।

उन्होंने इसे विधानसभा के आगामी सत्र में पेश करने का आग्रह किया है। मसौदे में औद्योगिक स्तर पर और संगठित तरीके से मिलावट करने वालों के लिए तीन से सात साल तक जेल और एक करोड़ रुपये या संबंधित माल के मूल्य के तीन गुना तक जुर्माने का प्रावधान है। दोषियों की संपत्ति कुर्क और जब्त करने का प्रस्ताव भी है। ऐसे अपराधों को गैर-जमानती और गैर-समझौतायोग्य बनाने तथा उनकी सुनवाई विशेष न्यायालयों में कराने की सिफारिश की गई है।



केबीएस सिद्धू और कर्नल गिल ने नकली पनीर, कृत्रिम घी, रसायनों से तैयार दूध, एफ्लाटॉक्सिन युक्त पशु आहार, नकली कीटनाशक और बीज तथा घटिया दवाइयों को स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताया। उनके अनुसार, मिलावट अब छोटी-मोटी धोखाधड़ी नहीं, बल्कि कारखानों और राज्यों तक फैली आपूर्ति शृंखलाओं से जुड़ी संगठित समस्या है।