'पोस्टमार्टम के लिए नहीं दी सहमति, दुकान गिराकर मिटाए सबूत...', CBI से मिलने के बाद परविंदर झोटा की पत्नी का बड़ा बयान

डिजिटल डेस्क, मानसा। परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड मामले में नया मोड़ आ गया है। CBI की टीम द्वारा मामले की जांच अपने हाथ में लेने और नए सिरे से FIR दर्ज करने के बाद माना जा रहा था कि आज परविंदर सिंह झोटा के शव का पोस्टमार्टम हो जाएगा। लेकिन, परिवार ने एक बार फिर पोस्टमार्टम के लिए सहमति नहीं दी है।

सीबीआई से मुलाकात के बाद मृतक की पत्नी मनप्रीत कौर संघर्ष की रही संगत के बीच मंच पर पहुंचीं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पिछले सात दिनों से उनका परिवार और संगत धरने पर बैठे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक पोस्टमार्टम के लिए किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि वे कोई भी बड़ा फैसला संगत से पूछ और कमेटी की रजामंदी के बिना नहीं लेंगी।