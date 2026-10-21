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Punjab Mandi Bhav: पंजाब की मंडियों में दाल-चावल के भाव रहे स्थिर, सराफ बाजार में सोना-चांदी की चमक हुई फीकी

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Wed, 21 Oct 2026 06:15 PM (IST)

पंजाब की मंडियों में कृषि जिंसों व दालों के भाव स्थिर रहे, जबकि सर्राफा बाजार में सोना और चांदी में गिरावट देखने को मिली है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. पंजाब की मंडियों में कृषि जिंसों के भाव स्थिर रहे।

  2. सराफ बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई।

  3. जालंधर और बठिंडा मंडियों में मिश्रित बाजार रुख दिखा।

डिजिटल डेस्क, लुधियाना। पंजाब की मंडियों में आज स्थिरता देखने को मिली है। लेकिन सराफ बाजार में सोना-चांदी के दाम एक बार फिर गिरे हैं। ये पंजाब में खरीदारों के लिए राहत है। अक्टूबर 2026 के अंतिम सप्ताह के दौरान पंजाब के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों, विशेष रूप से जालंधर और बठिंडा मंडियों में कृषि जिंसों व किराना बाजार के भावों में मिला-जुला रुख देखने को मिला

जालंधर मंडी में गेहूं दड़ा का भाव 2,980 से 3,000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि चावल परमल कच्चा 4,100 से 4,200 रुपये और सेला 3,900 से 4,000 रुपये प्रति क्विंटल के दायरे में बिका

भटिंडा मंडी में नरमा कपास (नई) का भाव 8,800 से 9,200 रुपये प्रति क्विंटल और जे-34 पंजाब रुई 6,800 से 6,830 रुपये प्रति मन दर्ज की गई। दूसरी और, 24 कैरेट सोना 1,41,650 रुपये पर पहुंच गया। वहीं चांदी सिक्का 2,42,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया।

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 सोना एवं चांदी के भाव 

वस्तु / धातु विवरण / प्रकार भाव (रुपये में)
सोना सोना स्टैंडर्ड 1,41,850
सोना सोना 24 कैरेट 1,41,650
सोना सोना 22 कैरेट 1,34,900
गिन्नी - 1,11,600
चांदी चांदी तेजाबी 2,30,000
चांदी सिक्का 2,42,000

 

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पंजाब मंडी बाजार

जालंधर मंडी 

जिंस / वस्तु किस्म / विवरण भाव (रुपये में)
गेहूं दड़ा
2,980 - 3,000
चावल परमल कच्चा
4,100 - 4,200
चावल सेला
3,900 - 4,000
मक्की बिहार
2,850 - 2,860
मक्की यूपी
2,680 - 2,750
दालें दाल उड़द छिलका
11,700 - 13,100
दलहन चना देशी छना
8,700 - 8,900
दालें दाल चना
9,000 - 9,400
दलहन काबली चना
9,400 - 13,500
दालें / राजमां राजमां चित्रा पुणे
11,200 - 13,000
दालें / राजमां राजमां चित्रा चीन
13,800 - 14,500
दालें / राजमां राजमां शर्मिली
9,800 - 10,100
किराना जीरा
27,400 - 31,500
किराना धनिया
17,800 - 22,800
किराना लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.)
17,500 - 18,500
किराना लालमिर्च तेजा
26,000 - 29,800
किराना हल्दी इरोड गट्‌ठा
22,300 - 22,500
किराना हल्दी निजामाबाद
23,800 - 25,800
मेवा (प्रति किलो) काजू (320 नं.)
1,020 - 1,040
मेवा (प्रति किलो) काजू (210 नं.)
1,080 - 1,120
मेवा (प्रति किलो) काजू (240 नं.)
1,050 - 1,060
मेवा (प्रति किलो) काजू (180 नं.)
1,170 - 1,180
मेवा (प्रति किलो) मखाना
825 - 1,325
ड्राई फ्रूट/किराना गोला
42,000 - 48,500
धातु (प्रति किलो) गन मैटल स्क्रैप (जालंधर)
1,070

 

बठिंडा मंडी

जिंस / वस्तु मात्रा / इकाई भाव (रुपये में)
रुई (जे-34 पंजाब) प्रति मन
6,800 - 6,830
रुई (हरियाणा) प्रति मन
6,730 - 6,780
रुई (राजस्थान) प्रति मन
6,800 - 6,830
बिनौला प्रति क्विंटल / मन
4,800 - 5,000
नरमा कपास (नई) प्रति क्विंटल
8,800 - 9,200
बिनौला खल प्रति क्विंटल
4,100 - 4,150
सरसों खल प्रति क्विंटल
3,650 - 3,700
गेहूं चोकर 29 किलो
730
गेहूं चोकर 50 किलो
1,360

 

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