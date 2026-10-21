Punjab Mandi Bhav: पंजाब की मंडियों में दाल-चावल के भाव रहे स्थिर, सराफ बाजार में सोना-चांदी की चमक हुई फीकी

डिजिटल डेस्क, लुधियाना। पंजाब की मंडियों में आज स्थिरता देखने को मिली है। लेकिन सराफ बाजार में सोना-चांदी के दाम एक बार फिर गिरे हैं। ये पंजाब में खरीदारों के लिए राहत है। अक्टूबर 2026 के अंतिम सप्ताह के दौरान पंजाब के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों, विशेष रूप से जालंधर और बठिंडा मंडियों में कृषि जिंसों व किराना बाजार के भावों में मिला-जुला रुख देखने को मिला।

जालंधर मंडी में गेहूं दड़ा का भाव 2,980 से 3,000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि चावल परमल कच्चा 4,100 से 4,200 रुपये और सेला 3,900 से 4,000 रुपये प्रति क्विंटल के दायरे में बिका। भटिंडा मंडी में नरमा कपास (नई) का भाव 8,800 से 9,200 रुपये प्रति क्विंटल और जे-34 पंजाब रुई 6,800 से 6,830 रुपये प्रति मन दर्ज की गई। दूसरी और, 24 कैरेट सोना 1,41,650 रुपये पर पहुंच गया। वहीं चांदी सिक्का 2,42,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया।