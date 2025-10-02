पंजाब में अगले पांच दिनों के लिए हो जाएं सावधान! मौसम विभाग ने जारी किया तेज बारिश का अलर्ट
मानसून के बाद पंजाब में मौसम फिर बदलेगा। 4 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तीन दिनों तक भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग चंडीगढ़ ने येलो अलर्ट जारी किया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पूर्वानुमान के अनुसार 5 से 8 अक्टूबर तक वर्षा की संभावना है जिसके बाद मौसम साफ हो जाएगा।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। मानसून की विदाई के बाद राज्य में फिर से मौसम बदलने जा रहा है। चार अक्टूबर से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पंजाब में तीन दिनों तक भारी वर्षा की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है।
इसे लेकर मौसम विभाग चंडीगढ़ ने येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुसार पांच से आठ अक्टूबर तक पंजाब में वर्षा की संभावना है। इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। वहीं, बुधवार को पंजाब के चार जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई।
मोहाली में 11.0, रोपड़ में 0.5, पठानकोट में 4.5, चंडीगढ़ में 1.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। जिन जिलों में वर्षा हुई, वहां अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। अन्य जिलों में अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।