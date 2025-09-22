Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब में बाढ़ और बारिश से मिली राहत, मानसून की विदाई शुरू; पूरी तरह साफ हुआ आसमान

    By Asha Rani Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 09:11 AM (IST)

    पंजाब में मानसून की विदाई शुरू हो गई है जिससे दिन का तापमान बढ़ गया है। ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहा लेकिन कुछ में तेज हवाएं चलीं। मौसम विभाग के अनुसार दिन का तापमान 33-34 डिग्री सेल्सियस रहा। मानसा में सबसे अधिक 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पूर्वानुमान है कि 27 सितंबर तक मौसम साफ रहेगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    पंजाब में मौसम हुआ साफ, बढ़ने लगा तापमान। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब में मानसून की विदाई होनी शुरू हो गई है। रविवार को पंजाब के ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहा। इससे दिन का तापमान बढ़ा। हालांकि, कई जिलों में दिन में तेज हवाएं भी चल रही थीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौसम केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार, पंजाब के ज्यादातर जिलों में दिन का तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि रात का तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। दिन का तापमान सामान्य से एक से दो डिग्री और रात का तापमान दो डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    मानसा में दिन का तापमान सबसे अधिक 37 डिग्री सेल्सियस, फाजिल्का व बठिंडा में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस, पटियाला व फिरोजपुर में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    जबकि लुधियाना, अमृतसर, रूपनगर व चंडीगढ़ में तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, गुरदासपुर, होशियारपुर व एसबीएस नगर में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 27 सितंबर तक पंजाब में मौसम साफ रहेगा।