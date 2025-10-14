Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब पंजाब में ASI ने खुद को मारी गोली, मौत से मचा हड़कंप; कनाडा से बच्चों के आने पर होगा पोस्टमार्टम

    By Sushil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 08:55 PM (IST)

    लुधियाना में डीआईजी आवास पर एएसआई तीर्थ सिंह ने खुद को गोली मार ली। संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कनाडा से बच्चों के आने पर शव का पोस्टमार्टम होगा। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    लुधियाना: डीआईजी आवास में एएसआई की संदिग्ध मौत। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। डीआईजी आवास में मंगलवार तड़के करीब तीन बजे एक एएसआई के सिर में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लग गई। वहां मौजूद अन्य मुलाजिमों ने घायल अवस्था में उन्हें निजी अस्पताल पहुंचाया, परंतु डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक एएसआइ की पहचान तीर्थ सिंह (50) निवासी मुल्लांपुर दाखा के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना की सूचना के बाद थाना डिवीजन आठ की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया और परिवार को सूचना दी। फिलहाल गोली लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि प्राथमिक तौर पर इसे आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक एएसआइ तीर्थ सिंह डीआइजी सतिंदर सिंह के आवास में मिसलेनियस स्टोर कीपर की ड्यूटी करता था और पांच वर्ष से तैनात था।

    मंगलवार तड़के करीब तीन बजे उसने संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी सर्विस रिवाल्वर से गोली मार ली। गोली उनके सिर में लगी। गोली की आवाज सुनकर अन्य साथी इकट्ठा हुए और अस्पताल ले गए, लेकिन तीर्थ सिंह की मौत हो चुकी थी। पुलिस इस मामले को गलती से रिवाल्वर से गोली चलने से हुआ हादसा भी मानकर चल रही है। उनक कहना है कि संभवत: सुबह रिवाल्वर सेट करते हुए यह हादसा हुआ होगा।

    तीनों बच्चे कनाडा में, आने पर होगा पोस्टमार्टम

    पुलिस के अनुसार तीर्थ सिंह के दो बेटे और एक बेटी है। तीनों बच्चे कनाडा में सैटल हैं। इस घटना के बारे में पहले तीर्थ के स्थानीय रिश्तेदारों को इसके बारे में सूचित किया गया। इसके बाद बच्चों को भी जानकारी दी। उनके आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा।