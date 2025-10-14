अब पंजाब में ASI ने खुद को मारी गोली, मौत से मचा हड़कंप; कनाडा से बच्चों के आने पर होगा पोस्टमार्टम

जागरण संवाददाता, लुधियाना। डीआईजी आवास में मंगलवार तड़के करीब तीन बजे एक एएसआई के सिर में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लग गई। वहां मौजूद अन्य मुलाजिमों ने घायल अवस्था में उन्हें निजी अस्पताल पहुंचाया, परंतु डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक एएसआइ की पहचान तीर्थ सिंह (50) निवासी मुल्लांपुर दाखा के रूप में हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना की सूचना के बाद थाना डिवीजन आठ की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया और परिवार को सूचना दी। फिलहाल गोली लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि प्राथमिक तौर पर इसे आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक एएसआइ तीर्थ सिंह डीआइजी सतिंदर सिंह के आवास में मिसलेनियस स्टोर कीपर की ड्यूटी करता था और पांच वर्ष से तैनात था।

मंगलवार तड़के करीब तीन बजे उसने संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी सर्विस रिवाल्वर से गोली मार ली। गोली उनके सिर में लगी। गोली की आवाज सुनकर अन्य साथी इकट्ठा हुए और अस्पताल ले गए, लेकिन तीर्थ सिंह की मौत हो चुकी थी। पुलिस इस मामले को गलती से रिवाल्वर से गोली चलने से हुआ हादसा भी मानकर चल रही है। उनक कहना है कि संभवत: सुबह रिवाल्वर सेट करते हुए यह हादसा हुआ होगा।