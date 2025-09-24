पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की नई वेबसाइट का शुभारंभ, VC ने जताई खुशी; डिजाइन टीम ने साझा किये अनुभव

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) ने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च की है। वीसी डॉ. सतबीर सिंह गोसल ने वेबसाइट को पीएयू की छवि को सार्थक रूप से प्रस्तुत करने की उम्मीद जताई। पुरानी वेबसाइट 2008 में बनी थी जिसमे बदलाव की आवश्यकता थी। इस अवसर पर वेबसाइट डिजाइन करने वाले विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) ने बुधवार को अपनी नई वेबसाइट लॉन्च की। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के उच्चाधिकारियों के साथ-साथ वेबसाइट डिज़ाइन करने वाले विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। वीसी डॉ. सतबीर सिंह गोसल ने पूरी टीम को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि आज के दौर में किसी भी संस्थान की पहली छाप उसकी वेबसाइट से ही पड़ती है। उन्होंने कहा कि नए दौर में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पीएयू की छवि को सार्थक रूप से प्रस्तुत कर पाएगी।

वेबसाइट के नए स्वरूप में संस्थान का गौरवशाली इतिहास और परंपरा झलकती है। इसलिए इस कार्य को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट का पुराना स्वरूप 2008 में अस्तित्व में आया था। इसमें परिवर्तन और नवाचार की आवश्यकता थी। इस कार्य के लिए तकनीकी टीम ने वेबसाइट को रचनात्मक रूप से पुनः डिज़ाइन किया है और इसे नए स्वरूप में प्रस्तुत किया है।