पंजाब बंद के बीच हादसा, CM मान का बैनर उतार रहा युवक 11 हजार वोल्ट करंट की चपेट में आया, मौके पर तोड़ा दम

जागरण संवाददाता, लुधियाना। परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड के विरोध में पंजाब बंद के दौरान लुधियाना के जमालपुर इलाके में करंट लगने से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान जशनदीप सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक मुख्यमंत्री भगवंत मान का बैनर उतार रहा था। इसरी दौरान वे हाई वोल्ट तार की चपेट में आ गया और करंट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जशनदीप लोहे की रॉड के साथ बैनर उतार रहा था। इसी दौरान रॉड हाईटेंशन बिजली की तारों से टकरा गई। जिससे उसे करंट लग गया। जिसके बाद वे बेसुध होकर सड़क पर गिर गया। साथ चल रहे प्रदर्शनकारियों ने उसे तुरंत उठाया और अस्पताल ले गए। लेकिन डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।