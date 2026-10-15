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परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड के विरोध में सड़कों पर उतरा जनसैलाब, मानसा की SHO सस्पेंड; Photos में देखें पंजाब के हालात

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Published: Thu, 15 Oct 2026 12:38 PM (IST)

परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड के विरोध में आज पंजाब में बंद का एलान किया गया है। सूबे के कई जिलों ...और पढ़ें

कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं (जागरण फोटो)

कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं (जागरण फोटो)

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। मानसा में परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड के खिलाफ पंजाब में आज बंद का आह्व किया गया है। सूबे के कई जिलों में स्कूल बंद हैं और बसों को संचालन भी थम गया है, जिन जिलों में बसें चलाई जा रही हैं। वहां प्रदर्शनकारी पहुंचकर बसों को रोक रहे हैं।

वहीं, इस प्रदर्शन में किसान नेताओं ने भी हिस्सा लिया है। कई जगहों पर सड़कें जाम कर दी गई है। पंजाब पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है।

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पंजाब बंद के आह्वान के बीच अजनाला के बाजारों में अकाली दल वारिस पंजाब के वर्कर्स ने भी मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बाजारों में घूमकर बंद के समर्थन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। प्रदर्शन के बीच अमृतसर-दिल्ली नेशनल हाईवे पर कई लोगों को हिरासत में लिया गया है।

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अमृतसर में बाजार-दुकानें बंद

किसान-मजदूर संगठनों की ओर से किए गए पंजाब बंद के आह्वान का अमृतसर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में असर देखने को मिला। छेहरटा, खंडवाला, इंडिया गेट, नारायणगढ़, जंडियाला गुरु, रईया, ब्यास और अजनाला में बंद का असर रहा।

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कई स्थानों पर किसान संगठनों के सदस्यों ने दुकानदारों से दुकानें बंद रखने की अपील की। वहीं, छेहरटा चौक में नशा तस्करों के खिलाफ रोष धरना लगाकर संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया गया।

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वकीलों ने किया काम रोकने का फैसला

बंद के आह्वान को पटियाला में जिला बार एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है। एसोसिएशन की ओर से प्रस्ताव पारित कर अदालतों में वकीलों ने कामकाज बंद रखने का फैसला लिया।

इसके तहत गुरुवार को शाम 5 बजे तक नो वर्क डे रखा गया है। वकीलों ने पंजाब में नशे के कारोबार पर रोक लगाने और झोटा हत्याकांड के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है।

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मानसा की SHO सस्पेंड

परविंदर सिंह झोटा के पिता भीम सिंह ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे द्वारा कई बार शिकायतें दर्ज कराने और ड्रग तस्करों के बारे में जानकारी देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।

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झोटा हत्याकांड के संबंध में, डीआईजी हरजीत सिंह ने भी कहा कि लापरवाही के दोषी पाए जाने वाले किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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मानसा के एसएसपी वैभव चौधरी ने घोषणा की कि सिटी पुलिस स्टेशन-2 की इंचार्ज बेअंत कौर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और उन्हें पुलिस लाइंस में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है।

पंजाब बंद से जुड़ीं PHOTOs...

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पटियाला जिला बार एसोसिएशन के सदस्य पंजाब बंद के समर्थन संबंधी जानकारी देते हुए। फोटो जागरण

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बठिंडा के बंद पड़े बाजार।

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सतनाम वाहेगुरु का जाप कर रहे प्रदर्शनकारियों को घेर कर खड़ी है पुलिस नेशनल हाईवे पर

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प्रदर्शन के दौरा दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे से साइड में हटाकर ट्रैफिक निकलवा रही है पुलिस

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