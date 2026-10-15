परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड के विरोध में सड़कों पर उतरा जनसैलाब, मानसा की SHO सस्पेंड; Photos में देखें पंजाब के हालात

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। मानसा में परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड के खिलाफ पंजाब में आज बंद का आह्व किया गया है। सूबे के कई जिलों में स्कूल बंद हैं और बसों को संचालन भी थम गया है, जिन जिलों में बसें चलाई जा रही हैं। वहां प्रदर्शनकारी पहुंचकर बसों को रोक रहे हैं।

वहीं, इस प्रदर्शन में किसान नेताओं ने भी हिस्सा लिया है। कई जगहों पर सड़कें जाम कर दी गई है। पंजाब पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। पंजाब बंद के आह्वान के बीच अजनाला के बाजारों में अकाली दल वारिस पंजाब के वर्कर्स ने भी मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बाजारों में घूमकर बंद के समर्थन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। प्रदर्शन के बीच अमृतसर-दिल्ली नेशनल हाईवे पर कई लोगों को हिरासत में लिया गया है।

अमृतसर में बाजार-दुकानें बंद किसान-मजदूर संगठनों की ओर से किए गए पंजाब बंद के आह्वान का अमृतसर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में असर देखने को मिला। छेहरटा, खंडवाला, इंडिया गेट, नारायणगढ़, जंडियाला गुरु, रईया, ब्यास और अजनाला में बंद का असर रहा।