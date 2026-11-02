आस्ट्रेलिया से दो दिन पहले लौटा था पति, प्लानिंग कर बेटे को बाहर भेजकर पत्नी को चाकू से गोदा; चरित्र पर था शक

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना के पक्खोवाल रोड स्थित विकास नगर में आस्ट्रेलिया से लौटने के दो दिन बाद ही एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आरोपित ने वारदात को अंजाम देने से पहले बेटे को सामान लेने के लिए घर से बाहर भेज दिया। बेटा जब वापस लौटा तो मां कमलदीप कौर (49) का शव बेडरूम में खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था।

महिला के शरीर पर चाकू से कई वार किए गए थे। हत्या के बाद आरोपित ने चाकू धोकर रसोई में रख दिया और घर से बाहर निकल गया। बेटे ने इसकी सूचना थाना दुगरी की पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपित पति रविंदर सिंह (50) को गिरफ्तार कर लिया है। रविंदर सिंह पिकअप वैन चलाता है।

दंपती का छोटा बेटा आस्ट्रेलिया में रहता है। दोनों कुछ समय पहले उससे मिलने विदेश गए थे। कमलदीप करीब चार महीने पहले भारत लौट आई थी, जबकि रविंदर करीब छह महीने से आस्ट्रेलिया में रहने के बाद दो दिन पहले ही लौटा था। उसका बड़ा बेटा गगनदीप सिंह भी उनके साथ रहता है। आरोपित अपनी पत्नी पर शक करता था।

उसके शरीर पर चाकू से कई वार किए गए थे। पिता ने प्लानिंग के तहत उसे घर से बाहर भेजने के बाद वारदात को अंजाम दिया। जब वह मौके पर पहुंचा तो पिता घर से बाहर निकल रहे थे। उसने अंदर जाकर मां को संभाला और शोर मचाकर पड़ोसियों को बुलाया।

इसके बाद कमलदीप को दीप अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिता उसकी मां पर शक करते थे और दोनों के बीच अक्सर बहसबाजी होती रहती थी। उसे आशंका है कि हत्या की योजना पहले से बनाई गई थी।

इसी दौरान अंदर से बेटे के मां-मां चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बेटे ने उन्हें बुलाकर बताया कि उसकी मां की हत्या कर दी गई है। नरिंदर कौर के अनुसार, कमलदीप का शव जमीन पर पड़ा था और इसी दौरान उसका पति घर से बाहर निकलता दिखाई दिया। उन्होंने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया।

पेट और पीठ पर चाकू से किए कई वार थाना दुगरी के एसएचओ इंस्पेक्टर गुरमुख सिंह ने बताया कि कमलदीप के पेट और पीठ पर चाकू से कई वार किए गए। वार इतने गंभीर थे कि शरीर की नसें तक कट गईं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पति अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था।