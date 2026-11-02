दीवाली के गिफ्ट का व्हाट्सएप पर लिंक आएं तो हो जाएं सावधान, साइबर ठग मिनटों में खाली कर देंगे बैंक खाता

जागरण संवाददाता, मोहाली। त्योहारों के सीजन में साइबर ठग लोगों को निशाना बनाने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं। दीवाली की शुभकामनाओं, गिफ्ट और गिफ्ट हैम्पर के नाम पर मोबाइल फोन पर भेजे जाने वाले अनजान लिंक साइबर ठगी का कारण बन सकते हैं। मोहाली पुलिस ने सोशल मीडिया पर जागरूकता संदेश जारी कर लोगों से ऐसे लिंक से सावधान रहने को कहा है।

डीएसपी वरिंदर सिंह खोसा ने बताया कि त्योहारों के दौरान अनजान नंबरों से आकर्षक ग्रीटिंग, गिफ्ट या अन्य आफर के नाम पर लिंक भेजे जा सकते हैं। बिना जांचे इन पर क्लिक करने से साइबर ठगी हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसी जानकार के मोबाइल से आया लिंक भी जरूरी नहीं कि सुरक्षित हो। साइबर ठग मोबाइल फोन हैक कर उसके संपर्कों को ऐसे लिंक भेज सकते हैं।