पंजाब से ऊना लाए जा रहे 148 किलोग्राम पनीर की खेप पकड़ी, खाद्य सुरक्षा विभाग ने भरे सैंपल; गुणवत्ता पर सवाल

जागरण संवाददाता, ऊना। पंजाब से हिमाचल प्रदेश लाया जा रहा 148 किलोग्राम पनीर ऊना में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पकड़ा है। जिला मुख्यालय से थोड़ी दूर स्थित बहडाला में ईको वैन से यह खेप पकड़ी गई है। यह पनीर नकली है या असली इसकी पुष्टि के लिए विभागीय टीम की ओर से सैंपलिंग की गई है। गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा।

दुकानदारों को दिए जाने थे सैंपल बताया जा रहा है बिक्री के लिए पनीर को बिक्री करने से पूर्व सैंपल लेकर व्यापारी दुकानदारों के पास जा रहे थे। फिलहाल सोमवार सुबह की गई कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर है और पूछताछ जारी है।

गुप्त सूचना पर दी दबिश जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह नौ बजे के करीब खाद्य सुरक्षा विभाग ऊना को सूचना मिली कि ऊना और आसपास की दुकानों में पनीर बिक्री के लिए पहुंचा है। इस पर विभागीय टीम की निरीक्षक साक्षी की अगुवाई में बहडाला पहुंची और जांच पड़ताल के लिए गाड़ी को रोका।